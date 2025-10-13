自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》樂天今晚若贏球 跟兄弟寫36年史上首見紀錄

2025/10/13 07:05

樂天桃猿擊敗統一獅，季後挑戰賽扳成各2勝2敗的平手局面。（記者李惠洲攝）樂天桃猿擊敗統一獅，季後挑戰賽扳成各2勝2敗的平手局面。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿對統一獅從2敗狂掃2連勝，季後挑戰賽史上第一次打到生死戰，如果樂天今晚贏下比賽、完成挑戰賽史上首見背水一戰3連勝，台灣大賽將上演36年來第一次外籍教頭對決的戲碼。

季後挑戰賽過去從未雙方戰到2勝2敗要迎接生死戰，今年猿獅戰是史上第一次，兩軍將在今晚6點半於澄清湖對決，樂天推派波賽樂先發，他本季戰績6勝7敗，防禦率3.89，獅隊以胡智爲應戰，本季戰績2勝7敗、防禦率4.08。

古久保健二領軍的樂天桃猿，今晚若能贏球將闖進台灣大賽，跟平野惠一領軍的中信兄弟爭冠，這會是史上第1次台灣大賽2支隊伍皆由外籍教頭帶領，且都是日本籍教頭。

樂天派出的洋投波賽樂G2中繼登板1.2局無失分，僅讓打者因一次保送上壘，休息一日後扛起殊死戰先發重責，而他在例行賽交手獅隊4場留下4.15防禦率，略高於本季平均，值得一提的是挨轟率偏高，短短21.2局內被蘇智傑、許哲晏、林安可、邱智呈等人敲出全壘打，需嚴加注意長打狙擊。

而胡智爲今年交手樂天可說是頗有心得，今年22局投球只失2分，防禦率僅0.82，但本季在主場1勝未得吞6敗值得注意，在樂天打線中，梁家榮、林立、成晉、林承飛、陳晨威交手都曾累積雙位數安打，其中梁家榮4成24對戰打擊率最為突出，林立、林泓育也曾從其手中開轟。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中