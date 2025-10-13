中職》樂天今晚若贏球 跟兄弟寫36年史上首見紀錄

樂天桃猿擊敗統一獅，季後挑戰賽扳成各2勝2敗的平手局面。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿對統一獅從2敗狂掃2連勝，季後挑戰賽史上第一次打到生死戰，如果樂天今晚贏下比賽、完成挑戰賽史上首見背水一戰3連勝，台灣大賽將上演36年來第一次外籍教頭對決的戲碼。

季後挑戰賽過去從未雙方戰到2勝2敗要迎接生死戰，今年猿獅戰是史上第一次，兩軍將在今晚6點半於澄清湖對決，樂天推派波賽樂先發，他本季戰績6勝7敗，防禦率3.89，獅隊以胡智爲應戰，本季戰績2勝7敗、防禦率4.08。

古久保健二領軍的樂天桃猿，今晚若能贏球將闖進台灣大賽，跟平野惠一領軍的中信兄弟爭冠，這會是史上第1次台灣大賽2支隊伍皆由外籍教頭帶領，且都是日本籍教頭。

樂天派出的洋投波賽樂G2中繼登板1.2局無失分，僅讓打者因一次保送上壘，休息一日後扛起殊死戰先發重責，而他在例行賽交手獅隊4場留下4.15防禦率，略高於本季平均，值得一提的是挨轟率偏高，短短21.2局內被蘇智傑、許哲晏、林安可、邱智呈等人敲出全壘打，需嚴加注意長打狙擊。

而胡智爲今年交手樂天可說是頗有心得，今年22局投球只失2分，防禦率僅0.82，但本季在主場1勝未得吞6敗值得注意，在樂天打線中，梁家榮、林立、成晉、林承飛、陳晨威交手都曾累積雙位數安打，其中梁家榮4成24對戰打擊率最為突出，林立、林泓育也曾從其手中開轟。

