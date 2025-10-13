自由電子報
人物側寫》為了給孩子當榜樣 周天成浴血奮戰

2025/10/13 07:07

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級500系列北極羽球公開賽男單決賽擊敗泰國前球王昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）完成二連霸且收下本季首冠。賽後他才發現，自己左腳水泡已經破皮流血，且鮮血還把襪子都染紅，選擇強忍痛楚苦戰，他希望能成為孩子們的榜樣。

35歲的周天成目前世界排名第5，本季曾於台北公開賽、印尼公開賽拿下亞軍，另外也有4站賽事挺進4強，可惜冠軍遲遲未能開張，這次回到芬蘭、去年捧起男單金盃的幸運地，小天也不負眾望闖進決賽，順利完成連霸，但他每一場比賽都打滿3局，考驗體能和意志力。

周天成其實在4強戰時，就為了救球傷到右手濺血，但他並未放棄，奮戰精神連對手都發文稱讚。昨在男單冠軍戰中，小天左腳底起水泡，打到一半已經破皮流血，即便疼痛，他更希望自己可以成為現場孩子們的榜樣，他先前在接受BWF訪問時表示，由於現場觀眾有許多小朋友，他希望自己可以成為榜樣，展現出運動家精神，同時他也提到，已經35歲還能繼續在場上，真的只有感謝。

周天成在結束北極公開賽後，將接著參加超級750等級的丹麥羽球公開賽，他榮膺第5種子，但首輪就要碰上丹麥前球王安賽龍。

