自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

U19籃球聯盟》王震洋在Ballin’樂當「小KD」新軍裕德高中有球打就開心

2025/10/13 07:09

U19組二裕德高中隊長婁天力（左）全場獲得20分。（U19籃球聯盟提供）U19組二裕德高中隊長婁天力（左）全場獲得20分。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，12日在台北市靜修女中進行U15組2B賽事，以七年級生為主體的Ballin’今天發揮團隊戰力，當中「小KD」王震洋攻下13分、6籃板、抄截與助攻各2的全能數據，以55：43擊退引爆Rangers。

王震洋14歲身高就有181公分，儘管人高馬大，在場上無所不能，抓籃板、帶球推進、持球突破樣樣都來，打法一如今年轉戰NBA休士頓火箭的偶像「KD」Kevin Durant，當然連背號都是35號，可惜今天2次外線嘗試都落空。

「很欣賞KD，他的得分技巧很多，而且什麼都會。」王震洋本身還是康橋國中校隊，他認為在Ballin’可以磨練個人技巧，對每個人的位置也不侷限，「在學校都打中鋒，但在這裡可以做比較多事，比較好玩。」

康橋國際學校的傳統就是泳渡日月潭，每年都帶著上百名師生挑戰3300公尺長泳，今年即將輪到王震洋，他笑說體能應該還OK，「游泳在學校是很重要的課程，我只擔心到時候水太冰，我比較怕冷。」

Ballin’教練古濤宇透露，因為前陣子放假加上開學，大夥兒很久沒湊在一起打球了，「其實狀態沒有到很好，而且這次以七年級為主，默契還需要磨合，但今天大家越打越好，幾位學長也很稱職帶領球隊。」

古濤宇笑說，王震洋在球隊已經將近3年，比他還久，「他是很自律的小孩子，而且是少數願意在練習時開口說話的，代表他有領袖氣質。而且這次回來我覺得他個人動作更好了，看到他的進步很欣慰。」

稍早同場地的U19組二VIS對裕德高中賽事，後者是本季的新同學，今天他們雖以53：58吞敗，賽後氣氛相當融洽，隊長婁天力笑說：「因為我們很喜歡打球，就利用課餘的時間湊一隊報名，我們很多都是國小就認識到現在的好朋友，可以一起比賽很高興。」

婁天力今天獨得20分、3籃板、3助攻，隊友廖光璽更是攻下22分，率隊一路緊咬，第四節尾聲才被VIS李瑋宸快攻拉開分差飲恨，婁天力表示：「很可惜，今天教練沒來，關鍵時刻就差一點。」

U15組 2B的Ballin\'隊王震洋（右）此役攻下13分並抓下6個籃板。（U19籃球聯盟提供）U15組 2B的Ballin\'隊王震洋（右）此役攻下13分並抓下6個籃板。（U19籃球聯盟提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中