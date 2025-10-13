自由電子報
體育 籃球 TPBL

人物側寫》國王迎後林書豪時代 夏威夷菜鳥熊祥泰成開幕週最大驚奇

2025/10/13 07:11

新北國王熊祥泰（左）。（資料照，記者陳志曲攝）新北國王熊祥泰（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕今年8月的TPBL選秀會，熊祥泰是最後一個被唱名的球員，不同於其他來自UBA的新人，當時台灣球界幾乎對他一無所知，經歷國王開幕週2戰，他靠攻守兩端的亮眼表現，一躍成為球迷熱議焦點，紛紛讚嘆國王「撿到寶」。

22歲的前鋒熊祥泰身高192公分，在今年選秀第二輪最後一個順位獲衛冕軍國王指名，選秀會後的聯訪，總經理毛加恩看到媒體就笑說「沒有人猜到吧」，並透露是透過新任總教練約翰的人脈介紹，「他的外線把握度非常高，不管是手感、出手姿勢還是自信和態度，我們非常期待他的發展。」

熊祥泰的父親是台灣人，但1歲就搬到美國夏威夷，母親則有日本、韓國、西班牙血統，他則在夏威夷出生、長大，5歲開始接觸籃球，由於父親是湖人球迷，最欣賞的球星是湖人傳奇布萊恩，加入國王前對台灣籃球的印象是「之前霍華德來過台灣的聯盟打球。」

國王新賽季陣容出現不小的變動，包括頭號球星林書豪卸下戰袍，主帥萊恩、洋將曼尼高轉戰日本職籃，同時迎來新主帥約翰，在球員需要時間適應新體系之下，被認為三連霸難度不低，在聯盟日前公佈的球迷季前預測僅排在第4名。

毛加恩在開幕戰前對於上述預測表示，「無論是否被看好，球是圓的，比賽要打了才知道。」最後國王在開幕週收下漂亮2連勝，菜鳥熊祥泰在攻守兩端的發揮更是技驚四座。

熊祥泰畢業自NCAA三級奧勒岡州威拉姆特大學，曾單場飆出10記三分球，打破校史紀錄，生涯首戰就展現招牌外線能力向主場球迷做最好的自我介紹，初登場從替補出發，面對海神一役第二節連飆2記三分球嗨翻全場，首秀以12分、4籃板作收後，第二戰對決夢想家即被擺上先發仍未怯場，外線6投4中，進帳15分、4抄截，坦言經過第一戰後已經不再那麼緊張，感謝教練團和隊友不斷給自己信心。這位史上最神秘的菜鳥不再神秘後，能否延續驚奇表現，或者仍避免不了「繳學費」的過程，值得關注。

