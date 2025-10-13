MLB季後賽》不是「投手大谷」！ 道奇公布國聯冠軍賽前2戰先發

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽明天登場，道奇將先作客釀酒人。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天宣布前兩戰的先發投手，分別是塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、日本球星山本由伸。至於道奇日本巨星大谷翔平何時登板投球，羅伯斯目前尚未決定。

羅伯斯表示，山本由伸會在國聯冠軍賽第2戰先發，這樣會讓他可以按照例行賽先發的休息天數作調整。史奈爾將是「中6日」先發，而山本由伸則是「中5日」先發。

對於「投手大谷」登板時間，羅伯斯說，他會在某個時間點投球，只是目前還不知道是哪一天。「投手大谷」今年季後賽先發1場面對費城人，交出6局失3分表現，拿到1勝、防禦率4.50。

山本由伸扛國聯冠軍賽第2戰先發，假設系列賽打到第6戰，若山本由伸扛G6先發，將會有5天休息時間。

史奈爾今年季後賽2場先發，拿到2勝、防禦率1.38，合計貢獻13局投球。山本由伸今年在季後賽先發2場，拿到1勝1敗、防禦率2.53，前一場面對費城人4局失3分吞敗。

昨天闖進國聯冠軍賽的釀酒人，總教練墨菲（Pat Murphy）今天表示，尚未決定第一戰的先發投手，第二戰確定將由本季豪取17勝的國聯勝投王佩洛塔（Freddy Peralta）先發。

