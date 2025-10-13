自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》對洋基飆11K的藍鳥新人耶薩維奇 嘆親友遭球迷網路攻擊

2025/10/13 10:05

藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇。（路透）藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與水手的美聯冠軍賽，藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）將扛系列賽第2戰先發。耶薩維奇今天賽前受訪時透露，上週他對洋基交出優質好投後，他的家人們遭到球迷網路言語攻擊和謾罵。

耶薩維奇在美聯分區賽第2戰先發面對洋基，當時交出5.1局無安打0失分、狂賞11次三振，幫助藍鳥贏球。耶薩維奇是去年美職選秀會首輪第20順位獲藍鳥選進，今年就火速升上大聯盟，先發3場交出1勝、防禦率3.21得成績。

耶薩維奇賽前受訪時說，「我想先說一件事。生活在這個充滿各種意見和情緒，導致產生許多仇恨的世界。看到我在球場上的表現，身邊親近的人遭到攻擊，真的讓我很難過。這些人，不論是我的父母、兄弟、女朋友或家人，都沒有作出任何該被負面對待的事情。真的很難過。」

耶薩維奇表示，「我知道自己有這個平台可以發聲，所以我必須站出來，希望大家能明白，這些人和我在球場上的表現沒有關聯。如果你有什麼不滿，我是一位男人，我可以承受任何人對我或自己人生的看法，所以我只想把這些說出來。」

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）坦言，耶薩維奇發表這段話前，沒有和他說過。施奈德說，「這樣的現實狀況很不幸，我佩服他願意站出來，為那些愛他、支持他的人挺身而出。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中