MLB季後賽》對洋基飆11K的藍鳥新人耶薩維奇 嘆親友遭球迷網路攻擊

藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與水手的美聯冠軍賽，藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）將扛系列賽第2戰先發。耶薩維奇今天賽前受訪時透露，上週他對洋基交出優質好投後，他的家人們遭到球迷網路言語攻擊和謾罵。

耶薩維奇在美聯分區賽第2戰先發面對洋基，當時交出5.1局無安打0失分、狂賞11次三振，幫助藍鳥贏球。耶薩維奇是去年美職選秀會首輪第20順位獲藍鳥選進，今年就火速升上大聯盟，先發3場交出1勝、防禦率3.21得成績。

耶薩維奇賽前受訪時說，「我想先說一件事。生活在這個充滿各種意見和情緒，導致產生許多仇恨的世界。看到我在球場上的表現，身邊親近的人遭到攻擊，真的讓我很難過。這些人，不論是我的父母、兄弟、女朋友或家人，都沒有作出任何該被負面對待的事情。真的很難過。」

耶薩維奇表示，「我知道自己有這個平台可以發聲，所以我必須站出來，希望大家能明白，這些人和我在球場上的表現沒有關聯。如果你有什麼不滿，我是一位男人，我可以承受任何人對我或自己人生的看法，所以我只想把這些說出來。」

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）坦言，耶薩維奇發表這段話前，沒有和他說過。施奈德說，「這樣的現實狀況很不幸，我佩服他願意站出來，為那些愛他、支持他的人挺身而出。」

