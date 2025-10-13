美聯冠軍賽》藍鳥迷嗨翻！「春天哥」首局首打席開轟 超越基特還寫隊史第1人

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍系列賽今天正式展開，藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）立刻敲出首局首球首打席全壘打，為比賽揭開序幕，而這一轟也寫下隊史與聯盟的多項紀錄。

史普林格今天擔任開路先鋒，水手先發米勒（Bryce Miller）投出第1球為97.3英里（約156.6公里）的四縫線速球，毫不囉嗦一棒轟出右外野大牆外，形成「首局首球首打席」全壘打，幫助藍鳥先馳得點，也讓主場羅傑斯中心（Rogers Centre）的球迷們沸騰。

「春天哥」開局的煙火秀，除了助隊率先添得分數外，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史普林格成為藍鳥隊史首位在季後賽敲出首打席全壘打的選手，而他生涯在季後賽一共累計21轟，超越洋基名人堂球星基特（Derek Jeter）成為大聯盟史上第5多。

而目前以36歲又23天年紀的史普林格，也成為大聯盟季後賽歷史上第2年長敲出首打席全壘打的球員，目前年紀最長的紀錄保持者為名人堂球星比吉歐（Craig Biggio），他在2004年國聯冠軍系列賽第7戰時所締造，當時的年齡為38歲又312天。

除此之外，史普林格也成為1988年開始追蹤投球數後，第6位在季後賽的系列賽首戰敲出首局首球首打席的打者，包括2023年的史瓦伯（Kyle Schwarber）以及艾圖維（Jose Altuve）都曾達成過。

「春天哥」史普林格今敲出首局首打席全壘打，幫助球隊先馳得點。（法新社）

