NBA》拿底薪也要回丹佛 美媒爆湖人曾有意金塊冠軍功臣布朗

冠軍功臣布朗重返金塊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今年休賽季大補強，包含用底薪簽回冠軍功臣布朗（Bruce Brown），一下成為新賽季奪冠熱門之一，而今丹佛當地媒體爆料，其實在布朗回到金塊前，湖人、太陽兩支球隊都對他有興趣，不過依舊動搖不了布朗想回金塊打球的決心。

《丹佛郵報》記者杜蘭多（Bennett Durando）指出，在與金塊簽下1年310萬美元合約前，湖人、太陽都對他表現出了興趣，不過布朗本人一直把回到金塊放在第一順位，甚至是在離開金塊的這兩季中，他都曾「設想著」如何回到金塊，也因此當金塊表達想再續前緣時，沒有多想就同意了合約。

請繼續往下閱讀...

「我不在意多少錢，如果其他地方給更多，我不在意，我只想回到丹佛。」布朗本人受訪時解釋，他認為他和金塊的球風非常契合，他想要再次贏得冠軍，所以願意再度回到金塊打球。

布朗是位功能多元的「工具人」，過去在籃網甚至打過中鋒，近年則多以控球、鋒線為主，新賽季回到金塊後，預計會擔任球隊替補控球後衛，為穆雷（Jamal Murray）、約基奇（Nikola Jokic）等主力爭取更多休息時間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法