體育 棒球 MLB

美聯冠軍賽》重砲羅里追平轟、波蘭柯2安2打點 水手G1逆轉藍鳥

2025/10/13 10:55

水手重砲羅里。（法新社）水手重砲羅里。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽第一戰，今年例行賽夯出60轟的水手重砲羅里（Cal Raleigh）敲出追平轟，波蘭柯（Jorge Polanco）貢獻2安2打點，讓水手隊以3比1逆轉擊敗藍鳥，系列賽取得1比0的領先。

水手隊前天在美聯分區賽G5和老虎隊進行15局大戰勝出，只休息一天的情況下遠赴多倫多，今天在客場面對藍鳥。

藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）首局擊出陽春砲先馳得點，接著連獲2次保送攻佔一、二壘，但未能添加分數。藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）先發前5.1局0失分、一度連續解決15名打者。

不過，6局上1出局後水手隊反攻，水手全壘打王羅里敲追平陽春砲。高斯曼隨後丟保送後退場，藍鳥中繼利特爾（Brendon Little）一上場發生暴投，接著波蘭柯（Jorge Polanco）擊出超前安打，水手攻進關鍵2分逆轉戰局。波蘭柯第8局再敲關鍵安打添加1分保險分。

水手波蘭柯關鍵安打。（路透）水手波蘭柯關鍵安打。（路透）

水手先發米勒（Bryce Miller）主投6局被敲2安，僅挨一發陽春砲掉分，三振、保送各3次。史派爾（Gabe Speier）、布拉許（Matt Brash）、終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）各投1局無失分守住勝利。

高斯曼主投5.2局賞5次三振，失掉2分。藍鳥打線前2局各有安打出現後，第3局至第9局都沒有再敲安，最後3局９上9下，全場只有2安成敗因。

