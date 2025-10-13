NBA》勇士新賽季先發已有雛型 穆迪卻因腿傷缺席剩下熱身賽

穆迪（中）。（資料照，美聯社）



〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士在新賽季熱身賽收下2連勝，總教練柯爾（Steve Kerr）持續嘗試新陣容當中，他也對於前役和拓荒者一戰中的先發組合感到滿意。不過，有機會成為穩定先發的穆迪（Moses Moody）卻因小腿傷勢缺席剩下的熱身賽，目標希望能在對湖人開幕戰一中復出。

勇士這季雖沒有太大動作的補強，但在熱身賽拿下2連勝，狀況似乎還不差。柯爾對於熱身賽第2戰那套先發感到滿意，由一哥柯瑞（Stephen Curry）領銜，搭配巴特勒（Jimmy Butler）、D.格林（Draymond Green）和新加入的中鋒哈佛德（Al Horford）以及穆迪。

不過，今天和湖人一戰這套陣容成員都休兵，僅剩格林繼續出賽，柯瑞預計下一戰回歸。

穆迪在熱身賽兩戰表現不錯，平均攻下14.5分、2籃板，上季場均也有9.8分、2.6籃板，三分球命中率達37.4%，但他在熱身賽出現左小腿傷勢，確定缺席接下來比賽。對於穆迪狀況，柯爾表示，目前希望他能夠在開幕戰時回歸，「我們並不擔心，但也會小心應對。」勇士將在台灣時間22日開幕戰對上湖人。

