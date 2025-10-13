MLB》狂讚道奇貝茲轉守游擊 釀酒人教頭拿NBA勇士球星柯瑞來比喻

道奇球星貝茲。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽明天登場，全大聯盟例行賽戰績最佳的釀酒人將碰上豪門道奇。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）今天讚賞道奇球星貝茲（Mookie Betts）轉戰游擊防區的表現，形容貝茲改守游擊就像是NBA勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）去打前鋒一樣。
墨菲今天在賽前記者會讚賞貝茲，「貝茲是最被低估的球星之一，我說是低估，有點瘋狂，對吧？但我不認為貝茲獲得讚揚。」
墨菲提到，道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）是他在比賽中最喜愛的選手，他過去好幾次重擊過釀酒人，「我仍然喜愛他，我認為他是一名出色的選手。」墨菲也稱讚道奇日本巨星大谷翔平是史上最佳球員之一。
而墨菲指出，貝茲轉換守位至內野、鎮守游擊，而且做得很棒，「他今年的表現遠遠被低估了。」墨菲說，「如果你看到比賽、並評價一支球隊，那老兄有點特別。」
身為6座外野金手套獎得主，貝茲從去年賽季開始轉戰游擊防區，上季在游擊防區的出局製造值（OAA）為「-5」，而貝茲今年的OAA值大幅提升至「+5」。
根據知名數據網站《FanGraphs》顯示，貝茲本季的DRS值（Defensive Runs Saved，計算一名球員平均每場替球隊守下多少分數）高達「17」，是今年所有大聯盟游擊手最佳。
Pat Murphy calls Freddie Freeman his favorite opposing player but gushes about Mookie Betts, saying his transition to SS would be like Steph Curry moving to forward.— Bob Nightengale （@BNightengale） October 12, 2025
