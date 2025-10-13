MLB》狂讚道奇貝茲轉守游擊 釀酒人教頭拿NBA勇士球星柯瑞來比喻

道奇球星貝茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽明天登場，全大聯盟例行賽戰績最佳的釀酒人將碰上豪門道奇。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）今天讚賞道奇球星貝茲（Mookie Betts）轉戰游擊防區的表現，形容貝茲改守游擊就像是NBA勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）去打前鋒一樣。

墨菲今天在賽前記者會讚賞貝茲，「貝茲是最被低估的球星之一，我說是低估，有點瘋狂，對吧？但我不認為貝茲獲得讚揚。」

墨菲提到，道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）是他在比賽中最喜愛的選手，他過去好幾次重擊過釀酒人，「我仍然喜愛他，我認為他是一名出色的選手。」墨菲也稱讚道奇日本巨星大谷翔平是史上最佳球員之一。

而墨菲指出，貝茲轉換守位至內野、鎮守游擊，而且做得很棒，「他今年的表現遠遠被低估了。」墨菲說，「如果你看到比賽、並評價一支球隊，那老兄有點特別。」

身為6座外野金手套獎得主，貝茲從去年賽季開始轉戰游擊防區，上季在游擊防區的出局製造值（OAA）為「-5」，而貝茲今年的OAA值大幅提升至「+5」。

根據知名數據網站《FanGraphs》顯示，貝茲本季的DRS值（Defensive Runs Saved，計算一名球員平均每場替球隊守下多少分數）高達「17」，是今年所有大聯盟游擊手最佳。

Pat Murphy calls Freddie Freeman his favorite opposing player but gushes about Mookie Betts, saying his transition to SS would be like Steph Curry moving to forward. — Bob Nightengale （@BNightengale） October 12, 2025

