體育 籃球 NBA

NBA熱身賽》計時器壞掉了！ 快艇主場上演「真人倒數」罕見畫面

2025/10/13 12:03

快艇主場計時器故障，一度需要靠人工倒數。（美聯社）快艇主場計時器故障，一度需要靠人工倒數。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部兩支勁旅金塊、快艇今天進行熱身賽，並由《ESPN》全美直播，不過除了球員要熱身，現場設備似乎也需要「熱身」，快艇主場計時器在這場全美直播的比賽中故障，出現需要靠主持人來「人工倒數」秒數的罕見一幕。

今天金塊、快艇之戰，一開始就因為計時器故障延遲，最終決定在場上沒有計時器的情況下開打，並由現場主持人來倒數進攻時間，好在第一節進行約4分鐘後，計時器終於「打卡上班」可以正常使用了。

有趣的是，計時器壞掉連自家球迷都不領情，當因為計時器故障裁判第3次暫停比賽時，現場球迷立即爆出不滿的噓聲。

儘管計時器出問題很常見，不過需要到人工倒數就很罕見了，退役名將、現任《ESPN》球評傑佛森（Richard Jefferson）就表示，他從沒在禮拜天的洛杉磯遇過這樣的狀況。

此戰兩隊依然處於練兵狀態，雙方主力上場時間都控制在20分鐘左右，金塊甚至還實驗性的同時擺上約基奇（Nikola Jokic）、瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）組成雙塔。

