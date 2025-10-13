自由電子報
體育 棒球 日職

日職》自曝已結束旅美生涯 日媒透露讀賣巨人有意網羅前田健太

2025/10/13 11:35

前田健太。（資料照，法新社）前田健太。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《MLB Trade Rumor》引述日媒《日刊體育》的報導指出，今年球季結束後確定不繼續在大聯盟發展的日籍投手前田健太，傳出日本職棒讀賣巨人有意延攬。

現今37歲的前田健太，在日本職棒廣島鯉魚隊發跡，效力8年繳出97勝67敗、防禦率2.39的超優異表現，在2015年球季結束後，透過入札制度前進大聯盟加盟洛杉磯道奇，首年就貢獻多達16場勝投，ERA+115，在國聯新人王的票選排名第3，僅次於席格（Corey Seager）以及透納（Trea Turner）。

2020年，大聯盟因疫情賽季縮水，交易轉隊來到雙城的前田再度投出優異成績，該年11場出賽皆擔任先發，66.2局投球送出80次奪三振，且僅投出10次保送，防禦率與每局被上壘率分別為2.70以及0.75，ERA+高達160，一度被納入美聯塞揚獎的討論中，不過最終不敵印地安人（現守護者）強投畢伯（Shane Bieber）。

去年前田健太轉戰老虎後，成績已不如以往，甚至一度被拔除先發成為牛棚投手，這兩年合計出賽36場，其中17場為先發，戰績3勝7敗，防禦率6.21，今年被老虎釋出並先後來到小熊與洋基後，也都只能在小聯盟出賽，最終自己在9月初表示已經確定結束旅美生涯。

