美聯冠軍賽》藍鳥G1慘遭逆轉 主力外野盧克斯又因傷提前退場

藍鳥主力右外野盧克斯因自打球提前退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽第一戰，藍鳥在主場慘遭水手逆轉，以1比3輸掉首場比賽，比賽中還傳出另一個壞消息，陣中主力右外野盧克斯（Nathan Lukes）因為自打球提前退場。

事情發生在1局下半，盧克斯面對水手先發米勒（Bryce Miller），2好3壞時擊出一個自打球倒地，該打席最終他纏鬥了12球獲得保送，並繼續留在場上。

不過盧克斯的傷勢似乎比想像中嚴重，3局下上場完成一打席，撐到4局上守備時還是決定提前退場。大聯盟官網報導指出，目前盧克斯初步X光結果是右膝挫傷，但仍須要進一步檢查。

31歲的盧克斯是本季藍鳥主力外野，另行賽共出賽了135場，同時在美聯分區系列賽打擊表現優異，繳出.333打擊率，並為球隊打回5分打點。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示，盧克斯想繼續留在場上，目前看起來只是瘀傷，他也認為如果身體狀況允許的話，盧克斯下一戰一定會上場。

Nathan Lukes fouled a pitch straight off his knee, stayed in the game, then finished a 12-pitch at-bat with a walk pic.twitter.com/k2C20iowOy — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） October 13, 2025

