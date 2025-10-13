自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

美聯冠軍賽》藍鳥G1慘遭逆轉 主力外野盧克斯又因傷提前退場

2025/10/13 11:33

藍鳥主力右外野盧克斯因自打球提前退場。（法新社）藍鳥主力右外野盧克斯因自打球提前退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽第一戰，藍鳥在主場慘遭水手逆轉，以1比3輸掉首場比賽，比賽中還傳出另一個壞消息，陣中主力右外野盧克斯（Nathan Lukes）因為自打球提前退場。

事情發生在1局下半，盧克斯面對水手先發米勒（Bryce Miller），2好3壞時擊出一個自打球倒地，該打席最終他纏鬥了12球獲得保送，並繼續留在場上。

不過盧克斯的傷勢似乎比想像中嚴重，3局下上場完成一打席，撐到4局上守備時還是決定提前退場。大聯盟官網報導指出，目前盧克斯初步X光結果是右膝挫傷，但仍須要進一步檢查。

31歲的盧克斯是本季藍鳥主力外野，另行賽共出賽了135場，同時在美聯分區系列賽打擊表現優異，繳出.333打擊率，並為球隊打回5分打點。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示，盧克斯想繼續留在場上，目前看起來只是瘀傷，他也認為如果身體狀況允許的話，盧克斯下一戰一定會上場。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中