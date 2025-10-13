國聯冠軍賽》戰績最佳的釀酒人強碰豪門道奇 教頭自認是underdog

釀酒人總教練墨菲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽明天登場，釀酒人在例行賽以97勝65敗居全大聯盟最佳，將碰上豪門道奇。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）今天受訪以「underdog」（意旨不被看好的一方）自居，「道奇是一支強隊，你還能說什麼？」

目前剩餘的4支季後賽球隊包含道奇、釀酒人、藍鳥以及水手。道奇今年團隊薪資約3.5億美元排全大聯盟最多，藍鳥隊以2.55億美元排全大聯盟第5多，水手隊以1.65億美元排第15名，釀酒人團隊薪資1.22億美元排第22名。

近8年有7次闖進季後賽的釀酒人，是全大聯盟市場中最小的球隊，成軍至今尚未奪冠，唯一一次打進世界大賽是在1982年；而道奇則尋求近6年來第3座世界大賽冠軍，但道奇本季例行賽6次交手釀酒人都輸球。

大聯盟名將羅林斯（Jimmy Rollins）近日在節目上妙喻道奇與釀酒人的系列賽像是「大衛對決歌利亞」，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對這個說法不以為然。

羅伯斯說，「他們是一支很有韌性的球隊，他們很強悍，展現出墨菲的性格。他們有一些能擊出長打的人，也有運動能力出色的選手，防守非常好，投手群也很棒...他們全心投入，而且非常飢渴，這些特質讓人感到畏懼。」

