自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》戰績最佳的釀酒人強碰豪門道奇 教頭自認是underdog

2025/10/13 12:34

釀酒人總教練墨菲。（資料照，法新社）釀酒人總教練墨菲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽明天登場，釀酒人在例行賽以97勝65敗居全大聯盟最佳，將碰上豪門道奇。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）今天受訪以「underdog」（意旨不被看好的一方）自居，「道奇是一支強隊，你還能說什麼？」

目前剩餘的4支季後賽球隊包含道奇、釀酒人、藍鳥以及水手。道奇今年團隊薪資約3.5億美元排全大聯盟最多，藍鳥隊以2.55億美元排全大聯盟第5多，水手隊以1.65億美元排第15名，釀酒人團隊薪資1.22億美元排第22名。

近8年有7次闖進季後賽的釀酒人，是全大聯盟市場中最小的球隊，成軍至今尚未奪冠，唯一一次打進世界大賽是在1982年；而道奇則尋求近6年來第3座世界大賽冠軍，但道奇本季例行賽6次交手釀酒人都輸球。

大聯盟名將羅林斯（Jimmy Rollins）近日在節目上妙喻道奇與釀酒人的系列賽像是「大衛對決歌利亞」，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對這個說法不以為然。

羅伯斯說，「他們是一支很有韌性的球隊，他們很強悍，展現出墨菲的性格。他們有一些能擊出長打的人，也有運動能力出色的選手，防守非常好，投手群也很棒...他們全心投入，而且非常飢渴，這些特質讓人感到畏懼。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中