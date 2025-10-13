美聯冠軍賽》15局大戰完只休1天 水手投手群100球封鎖藍鳥讓羅里大讚

水手隊先發右投米勒（右）、捕手羅里（左）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的美聯冠軍賽今天登場，首戰水手隊重砲捕手羅里（Cal Raleigh）追平陽春砲、以及波蘭柯（Jorge Polanco）2安2打點，加上4名投手聯手只讓藍鳥打線敲2安，水手隊最後以3比1贏球，系列賽以1比0領先。羅里賽後稱讚自家投手群表現太出色。

水手隊前天在美聯分區賽G5和老虎隊進行15局大戰，靠波蘭柯再見安打勝出。水手隊只休息一天的情況下遠赴多倫多，今天在客場面對藍鳥。

水手隊先發右投米勒。（法新社）

但水手隊投打不見疲態，「中3日」先發的右投米勒（Bryce Miller）主投6局用76球被敲2安僅失1分，派爾（Gabe Speier）、布拉許（Matt Brash）、終結者穆諾茲（Andrés Muñoz）各投1局皆用8球無失分守住勝利；此外，水手打線出現7支安打，反觀藍鳥整場僅2安。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，水手隊投手群合計只用100球，這是自2018年道奇在國聯分區賽G2面對勇士之戰後，最少的單場投手群用球數。

水手終結者穆諾茲。（路透）

「我們是一支頑強的球隊，從第一棒到第九棒都是。」羅里賽後受訪表示，「今天投手群真的給我們留下深刻印象，他們表現太棒了，尤其是短暫的休息和前一場他們用那麼多球（投手群共用209球）。」

水手總教練威爾森（Dan Wilson）表示，米勒今晚的表現太出色，「從第一局之後，他整個人進入不同的檔次，你可以看到他開始搶好球數，並運用他所有的武器。」

