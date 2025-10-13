NBA熱身賽》「鄉村曼巴」里維斯砍21分 湖人力退勇士首勝開張

里維斯。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱身賽尚未開胡的湖人今在主場迎戰勇士，陣中「雙星」詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）都缺陣，但里維斯（Austin Reaves）領銜出擊，繳出全隊最高21分，率隊以126：116擊敗勇士，首勝入袋。

勇士和湖人新賽季熱身賽第2度交手，前役由勇士拿下勝利。不過，球隊今天人員調度讓柯瑞（Stephen Curry）、哈佛德（Al Horford）休兵，巴特勒（Jimmy Butler）則因個人因素缺席，穆迪（Moses Moody）是腿傷高掛免戰牌。

請繼續往下閱讀...

湖人首節取得領先，次節又打出24：9攻勢持續擴大優勢，上半場里維斯繳出全隊最高15分，八村壘14分次之，艾頓（Deandre Ayton）前兩節5投5中進帳10分，半場打完湖人暫時以63：46領先。

勇士方面，替補上陣的長人傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）拿下雙位數得分10分，團隊三分球命中率只有19%，成為落後主因。

易籃後，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挺身而出，加上球隊外線回穩，勇士追到個位數差距，且在末節開局僅剩4分差，但湖人布朗尼（Bronny James）、戴維斯（RJ Davis）接力得分助隊穩住戰局，也不給勇士逆襲機會，收下熱身賽首勝。

湖人今天6人得分上雙，里維斯繳出全隊最高21分，八村壘、柯奈特（Dalton Knecht）都拿下16分；勇士方面，波傑姆斯基進帳全場最高23分、8助攻，傑克森戴維斯14分次之。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法