自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA熱身賽》「鄉村曼巴」里維斯砍21分 湖人力退勇士首勝開張

2025/10/13 11:59

里維斯。（路透）里維斯。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱身賽尚未開胡的湖人今在主場迎戰勇士，陣中「雙星」詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）都缺陣，但里維斯（Austin Reaves）領銜出擊，繳出全隊最高21分，率隊以126：116擊敗勇士，首勝入袋。

勇士和湖人新賽季熱身賽第2度交手，前役由勇士拿下勝利。不過，球隊今天人員調度讓柯瑞（Stephen Curry）、哈佛德（Al Horford）休兵，巴特勒（Jimmy Butler）則因個人因素缺席，穆迪（Moses Moody）是腿傷高掛免戰牌。

湖人首節取得領先，次節又打出24：9攻勢持續擴大優勢，上半場里維斯繳出全隊最高15分，八村壘14分次之，艾頓（Deandre Ayton）前兩節5投5中進帳10分，半場打完湖人暫時以63：46領先。

勇士方面，替補上陣的長人傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）拿下雙位數得分10分，團隊三分球命中率只有19%，成為落後主因。

易籃後，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挺身而出，加上球隊外線回穩，勇士追到個位數差距，且在末節開局僅剩4分差，但湖人布朗尼（Bronny James）、戴維斯（RJ Davis）接力得分助隊穩住戰局，也不給勇士逆襲機會，收下熱身賽首勝。

湖人今天6人得分上雙，里維斯繳出全隊最高21分，八村壘、柯奈特（Dalton Knecht）都拿下16分；勇士方面，波傑姆斯基進帳全場最高23分、8助攻，傑克森戴維斯14分次之。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中