國聯冠軍賽》不信釀酒人是「普通平凡」道奇史奈爾要嚴防速度戰

2025/10/13 14:16

史奈爾。（美聯社）史奈爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽明天登場，道奇將作客釀酒人。對於釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）謙稱自家球隊只是「普通人（Average Joes）」，但扛首戰先發的道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）直言，「我不會被『普通人』迷惑，他們不是，他們是國聯戰績最好，是一支非常好的球隊。」

墨菲在賽前記者會時說，若看帳面上的球員名單，自家球隊的野手要放在道奇隊名單，恐怕沒幾人能進入道奇隊名單。墨菲也強調這不是貶低自家人，謙稱球隊只是「普通平凡」。

釀酒人在例行賽豪取97勝刷新隊史紀錄，同時也是本季全大聯盟戰績最佳球隊。釀酒人今年對上豪門道奇，交受6次都贏球。

釀酒人總教練墨菲。（美聯社）釀酒人總教練墨菲。（美聯社）

「我們之前還沒贏過他們。」史奈爾說，「所以如果需要的話，那會是很好的動力。我覺得我們打出很棒的團隊棒球，我們全心投入，球隊的化學反應很強烈，而且我們想樣贏每場比賽的那種渴望也非常強烈。」

釀酒人今年例行賽以164次盜壘成功排國聯最多，球隊陣容有多名快腿，包含圖榮（Brice Turang）24盜、里奧（Jackson Chourio）21盜在內，釀酒人有7人的盜壘成功次數在雙位數。

「目標就是讓他們無法上壘。」史奈爾對此說，「如果他們上壘，就是要看哪位跑者在壘上，我已經研究過他們，知道誰會跑、誰不會跑，在哪些球數會跑...這些我都掌握得很清楚。如果到了那個情況，我會準備好並提高警覺。」

國聯冠軍賽》不信釀酒人是「普通平凡」道奇史奈爾要嚴防速度戰史密斯（右）。（資料照，法新社）

道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）本季盜壘阻殺率為27.2％，高於聯盟平均值的23.2％。史密斯去年以33.3％的盜壘阻殺率居國聯捕手最佳。不過，史密斯近期受到右手傷勢影響，他在國聯分區賽面對費城人時，對方5次盜壘嘗試，史密斯只抓到1次。

根據釀酒人官網指出，釀酒人隊本季例行賽只要至少1次盜壘成功，戰績為66勝30敗、勝率6成88。當釀酒人整場沒有盜壘成功時，戰績僅31勝35敗。墨菲說，「我整個球季都在說，盜壘威脅本身就和實際盜壘一樣重要。那種壓力會製造很多混亂，這些影響無法用數據衡量。你要如何量化一名投手因為怕被盜壘而急著出手，結果把球丟到紅中？」

