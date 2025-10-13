自由電子報
國聯冠軍賽》罕見場景！釀酒人教頭獨特風格 請日本媒體自我介紹

2025/10/13 14:54

釀酒人總教練墨菲。（美聯社）釀酒人總教練墨菲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽明天登場，道奇將作客釀酒人。對於現場湧進大批日本媒體，釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）請30多名以上的日本記者自我介紹，形成罕見場景。

道奇陣中有日本巨星大谷翔平、日本球星山本由伸，以及季後賽大顯神威的日本新人佐佐木朗希。道奇闖進國聯冠軍賽後，將強碰釀酒人，眾多日本媒體也紛紛前往密爾瓦基做採訪工作。

墨菲在賽前記者會的時候，請現場的日本記者群站起來用自我介紹，「可以請從日本來的記者都站起來嗎？請站起來，能告訴我你的名字嗎？」

日媒《共同社》報導，對墨菲來說，與陌生記者互動是例行賽以來的慣例，但作為賽前記者會，這樣的場景卻相當罕見。當被美國媒體問到為何要這要做時，墨菲表示，「想讓房間內的氣氛變得輕鬆愉快。」

根據日媒《Full-Count》報導，當天媒體群不僅有日本媒體，還有其他國家的媒體和攝影記者，共56人在記者會前做簡短自我介紹。

