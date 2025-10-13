中職》猿獅今晚決戰！贏家預約5000萬收入 輸家球季飲恨結束

統一獅今晚與樂天桃猿一決生死。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕5戰3勝制的中職季後挑戰賽決勝殊死戰今晚6點30分在澄清湖開打，統一獅和樂天桃猿之間最後贏家不但取得台灣大賽門票，也攸關2場主場至少5000萬元門票和商品收入，更別說有機會拚下睽違多年的年度總冠軍的目標。

統一獅挑戰賽前就手握1勝優勢，一度取得2比0聽牌優勢，未料出現2連敗，必須在今晚決戰澄清湖的緊張局面，南霸天能否闖過這關，有機會挑戰2020年來的第一座年度總冠軍，就看今晚了。

請繼續往下閱讀...

樂天桃猿上一次打進台灣大賽是2023年，但最後仍被味全龍打敗，距離上一次桃猿奪台灣大賽已經是2019年，許多老猿迷渴望今年再重現當年8年6冠的美好榮光，同樣今晚要先漂亮3連勝晉級台灣大賽才有機會。

台灣大賽將採取7戰4勝制，10月18日開打，以逸待勞的衛冕軍中信兄弟，擁有1、2、5、6、7場，共5場主場優勢，其中前兩場在台北大巨蛋的預售票今天陸續開賣，也將等對手今晚出爐。

獅隊主場台南球場受丹娜絲颱風侵台影響，造成台南球場內野看台頂棚受損，目前正進行修繕工程，如果打進台灣大賽，獅隊第3、4場為主場球隊，已經確定第3戰安排在大巨蛋，第4戰則在新莊球場。

至於，樂天桃猿若搶進台灣大賽，G3、G4共兩場主場將於樂天桃園棒球場舉行，若以樂天上週六唯一一場季後挑戰賽主場，門票秒殺，18000張瞬間售罄的氣勢，可以預見，台灣大賽仍會大搶票。

不論統一獅或樂天桃猿出線，在台灣大賽遇上人氣球隊中信兄弟，兩種對戰組合都很有看頭和話題滿滿，儘管猿獅的主場排在周二、周三，仍可期待都將高朋滿座，數千萬的票房和商品營收入袋，絕對不是問題，也因此今晚殊死戰也是一場大錢鬥，精彩可期。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法