體育 籃球 PLG

PLG》「成立球隊並非為了話題」洋基工程盼開啟屬於新竹的新篇章

2025/10/13 14:28

洋基工程隊正式成立。（記者林正堃攝）洋基工程隊正式成立。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG新球隊洋基工程今舉辦成立記者會，宣告正式進軍職業籃球舞台，球團表示，成立並非為了話題，而是基於長期對體育與籃球的熱愛與承諾。

洋基今公布球隊英文名為「YKE ARK」，象徵「方舟」精神，代表守護、團結與追求理想，球團總經理由知名球評錢韋成擔任，教練團則由前國家隊以及擁有多年職業球隊經驗的資深主帥李逸驊領軍，搭配前裕隆體系、訓練經驗豐富的蔡耀勛擔任助理教練，結合經驗與新世代理念，強調紀律、執行與團隊文化。

球團今公布陣容，包括新科狀元葉惟捷、2022年狀元張鎮衙、歐洲強力洋將庫薩斯、以及具爆發力與得分能力的2024年探花馬克斯等好手。

洋基工程本季以口號「ARK COURT, ARK RULES！我主場，我主宰」為核心精神，象徵自信、團結與責任。球隊將以新竹為基地，積極推動城市體育活動與在地連結，開啟屬於新竹的籃球新篇章。

洋基工程董事長劉士源宣布球隊正式成立。（記者林正堃攝）洋基工程董事長劉士源宣布球隊正式成立。（記者林正堃攝）

總教練李逸驊。（記者林正堃攝）總教練李逸驊。（記者林正堃攝）
葉惟捷。（記者林正堃攝）葉惟捷。（記者林正堃攝）
張鎮衙。（記者林正堃攝）張鎮衙。（記者林正堃攝）
洋基工程籃球隊成軍記者會。（記者盧養宣攝）洋基工程籃球隊成軍記者會。（記者盧養宣攝）

