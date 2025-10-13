自由電子報
全運會新北跆拳道誰帶隊遭批「決策不透明」 體育局回應

2025/10/13 15:13

114全運會新北市代表隊日前在市政會議授旗，新北市長侯友宜為選手加油打氣。（資料照，記者賴筱桐攝）114全運會新北市代表隊日前在市政會議授旗，新北市長侯友宜為選手加油打氣。（資料照，記者賴筱桐攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕2025年全國運動會將於10月18日在雲林登場，但新北市跆拳代表隊卻爆出教練指派爭議。國手江宜珊的父親江亘松表示，新北採由各道館或學校自行報名參賽，女子、男子組各自選上6人，理應由原帶訓教練擔任帶隊，卻遭委員會另行指派，質疑市府與跆拳道委員會決策不透明，強調並非質疑現任教練能力，而是擔心選手臨場表現與安全受影響，呼籲未來選拔與教練指派能「公開透明、依規辦理」，不要讓努力訓練的選手與教練在賽前仍陷入不確定與爭議。

體育局長洪玉玲回應，新北市依據公告的選拔要點及雲林縣政府公告的競賽規程，只能註冊1名教練，但是16位都來自不同的教練指導，是各縣市通案性案例。

江亘松指出，今年全運會跆拳道項目，新北市是由各道館自行報名參賽。他說，女子組他們透過頭前跆訓報名參賽，在8個名額中選上6人，男子組由中和道館報名，同樣選上6人，理論上帶隊教練應該由這兩個單位的教練擔任，但最終卻由新北市跆拳道委員會另行指派，且未事先說明原因，決策令人意外。

江亘松說，8月19日選手們曾向體育局陳情，局長也承諾會「公平公正」處理，原以為問題能依規解決，但10月初公布秩序冊時，發現仍是少數選手的教練擔任帶隊。他表示，體育局後續也試圖協調，雲林縣體育處處長甚至認同可開放更多教練換證入場指導，但最後仍以「照規定」為由未調整。質疑新北市在選拔與教練指派的規則本身就不透明，選手與家長至今都不知道依據為何。

江亘松強調，並非質疑現任教練能力，對現任教練也給予肯定，但希望市府能說明，為何排除較多選手的教練。選手在場上需要熟悉自身狀況的教練指導，例如奧運銅牌國手羅嘉翎過去比賽帶傷上場、亞運國手、全運會三連霸的黃昱翔爭取連霸，若帶隊教練從未訓練過選手，臨場指導恐影響表現與安全。

洪玉玲說，已請雲林縣政府提供現場換證機制，讓每位選手的指導教練能夠實際在場邊指導，技術會議中未獲同意。此外，全運會期間提供每位選手每日共2000元，作為住宿費、膳食費，交通費依實支付。

此次跆拳道帶隊教練楊復傑表示，所有事務皆依照規定辦理。他也理解並尊重不同的意見與感受，身為被遴選擔任帶隊教練，職責就是帶好新北市團隊。無論任何縣市或單位，在執行上都難以面面俱到，但他相信大家的初衷一致，都是為了讓代表隊能在全運會中展現最佳表現，共同為新北爭取榮耀。

