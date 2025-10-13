自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》九頭身女神睦那京重磅加盟！洋基工程推「女神出沒席」要價7899元

2025/10/13 15:33

洋基工程應援團「Young Key Girls」迎來兩位南韓女神睦那京、李素敏加盟。（記者林正堃攝）洋基工程應援團「Young Key Girls」迎來兩位南韓女神睦那京、李素敏加盟。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕洋基工程籃球隊今正式宣布成軍，將以新竹市為根據地，除公布球員陣容，也揭開應援團「Young Key Girls」名單，迎來兩位南韓女神睦那京、李素敏加盟。

25歲的睦那京是樂天巨人啦啦隊隊長，擁有170公分的高挑身材和甜美臉蛋，有「九頭身女神」之稱，今早被直擊現身桃園機場，當時就被網友瘋猜是要參加今天下午的洋基工程成立記者會。

洋基工程今公布球員陣容後，也公布應援團「Young Key Girls」陣容，除睦那京外，還有另外一名韓援「顏值暴徒」李素敏，兩人與球隊完成簽約儀式，宣布正式加入應援陣容。

洋基工程今也公布票價，在季票部分，船長甲板席有28199元、25899元兩種票價，另有9099元的巨浪席，以及要價7899元的女神出沒席。

李素敏、睦那京。（記者林正堃攝）李素敏、睦那京。（記者林正堃攝）

洋基工程應援團「Young Key Girls」睦那京。（記者林正堃攝）洋基工程應援團「Young Key Girls」睦那京。（記者林正堃攝）

洋基工程應援團「Young Key Girls」睦那京。（記者林正堃攝）洋基工程應援團「Young Key Girls」睦那京。（記者林正堃攝）

洋基工程應援團「Young Key Girls」李素敏。（記者林正堃攝）洋基工程應援團「Young Key Girls」李素敏。（記者林正堃攝）

洋基工程應援團「Young Key Girls」李素敏。（記者林正堃攝）洋基工程應援團「Young Key Girls」李素敏。（記者林正堃攝）

洋基工程應援團「Young Key Girls」迎來兩位南韓女神睦那京、李素敏加盟。（記者林正堃攝）洋基工程應援團「Young Key Girls」迎來兩位南韓女神睦那京、李素敏加盟。（記者林正堃攝）

