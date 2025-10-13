自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

人物側寫》生涯高峰卻因重傷跌落谷底 林書荷不放棄因有未竟之夢

2025/10/13 15:34

林書荷（中）。（記者吳孟儒攝）林書荷（中）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕去年9月在季前邀請賽受傷的台北鯨華的主攻手林書荷，歷經近一年的時間終於傷癒，準備迎接企業排球聯賽第21年，而遭逢生涯最大傷勢的她始終不想放棄，是因為內心還懷抱旅外夢。

儘管各隊有洋將坐鎮，林書荷仍展現充沛得分火力，以總得分311分，抱走第19季企業排球聯賽得分后，未料迎來高峰的這一年，卻在第20季開幕前的福爾摩沙排球邀請賽弄傷左膝十字韌帶，她坦言，當時猶如排球生涯按下暫停鍵，復健期間也很多挫折，尤其在心理上更面臨很多難熬之處，內心總會想著：「正當我迎來球員生涯的高峰，為何又要隨即讓我跌入谷底？」

過去沒遭遇過如此嚴重傷勢的林書荷，決定不放棄的最大原因正是心中懷有旅外夢，「我從過去一直到現在都懷抱著旅外夢，也是因為這樣才又繼續堅持下去。」

在各界協助之下，林書荷透露，自己在受傷、手術、復健、練球後終於回歸，她也在上月底於個人社群宣告回歸，「我終於可以很大聲的告訴你們，『我是林書荷，我回來了』。」

談到新賽季的目標，林書荷也很務實地說，現在傷勢一直存在，也不能一下子就說要火力全開，只能找到共存之道，現階段就是好好打球，健康完賽。

值得一提的是，先前林書荷也前往花蓮光復賑災，她說，「看了蠻心疼，光復比較鄉下，又都是老人家，我去就是帶著善良的心，自己也沒辦法幫什麼忙，就是幫忙搬物資、送物資。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中