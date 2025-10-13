人物側寫》生涯高峰卻因重傷跌落谷底 林書荷不放棄因有未竟之夢

林書荷（中）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕去年9月在季前邀請賽受傷的台北鯨華的主攻手林書荷，歷經近一年的時間終於傷癒，準備迎接企業排球聯賽第21年，而遭逢生涯最大傷勢的她始終不想放棄，是因為內心還懷抱旅外夢。

儘管各隊有洋將坐鎮，林書荷仍展現充沛得分火力，以總得分311分，抱走第19季企業排球聯賽得分后，未料迎來高峰的這一年，卻在第20季開幕前的福爾摩沙排球邀請賽弄傷左膝十字韌帶，她坦言，當時猶如排球生涯按下暫停鍵，復健期間也很多挫折，尤其在心理上更面臨很多難熬之處，內心總會想著：「正當我迎來球員生涯的高峰，為何又要隨即讓我跌入谷底？」

過去沒遭遇過如此嚴重傷勢的林書荷，決定不放棄的最大原因正是心中懷有旅外夢，「我從過去一直到現在都懷抱著旅外夢，也是因為這樣才又繼續堅持下去。」

在各界協助之下，林書荷透露，自己在受傷、手術、復健、練球後終於回歸，她也在上月底於個人社群宣告回歸，「我終於可以很大聲的告訴你們，『我是林書荷，我回來了』。」

談到新賽季的目標，林書荷也很務實地說，現在傷勢一直存在，也不能一下子就說要火力全開，只能找到共存之道，現階段就是好好打球，健康完賽。

值得一提的是，先前林書荷也前往花蓮光復賑災，她說，「看了蠻心疼，光復比較鄉下，又都是老人家，我去就是帶著善良的心，自己也沒辦法幫什麼忙，就是幫忙搬物資、送物資。」

