企排》第21年男女共9隊參戰 史上最大變革賽制一次看

企排21年今天舉行開季記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕企業21年甲級男女排球聯賽11月1日將於台南成功大學開打，新賽季將迎來「史上最大革新」，除了首辦節省時間的「綠卡制」、冠軍賽採刺激的「黃金決勝局」，還將為球迷推出「第七人席」等，為企排聯賽「老字號、新時代」做出最佳詮釋。

以「From Myself」（這球我的）為主題的企排21年，共有男排五隊、女排四隊，角逐最高榮譽。自11月1日至3月15日，例行賽共18周、108場比賽，分別在台南、彰化、雲林斗六及北港、高雄鳳山、台中、桃園中壢、新北新莊、新竹竹北、屏東、台北市等場館舉行。3月20日舉行挑戰賽、3月21-22日舉行總決賽。

除了全新的TVL聯賽LOGO，新賽季排協與球隊將安排豐富的「主題周」活動，與球迷更多元互動，此外將首度推出「第7人席」，幸運球迷不僅能從不同視角觀賽，更將成為與球隊並肩作戰的隱形隊友，另外，企排首度實施鼓勵「誠信」的「綠卡制」，此舉將可節省比賽時間。遇挑戰時，若球隊承認犯規，就可省時，不必走完挑戰程序、直接改判，年度「最誠實球隊」將可獲得額外獎勵。

季後賽有重大變革，挑戰賽維持單淘汰賽制，贏得一場 （5局3勝） 的隊伍，晉級總冠軍賽；若總冠軍戰出現兩隊各勝一場的情況，將採更為緊張刺激的「黃金決勝局」，率先攻下15分的隊伍，就能抱回冠軍金盃，更添比賽懸念與張力。

本季男排隊伍為屏東台電、雲林美津濃、桃園台灣產險、台北國北獅與臺中獅子王共5隊；例行賽第二周、11月9日就將首度上演「雙獅大戰」，其中黃士展相隔兩季，重返企排並披上台中獅子王戰袍。隊長李元說，先前長時間在國家隊集訓，現在很期待在企排新賽季，與母隊隊友一起打拚。本季温逸凱轉戰屏東台電，目標「幫助台電重返榮耀」，而雲林美津濃隊長張祐晨透露，「已經開始對小温做情蒐了！」他期待，年輕隊友能在場上展現出最大的熱情和拚勁！。

女排共4隊，包含高雄台電、台北鯨華、新北中纖和義力營造。結束旅日賽季的「排球甜心」廖苡任重返台北鯨華，隊友林書荷擺脫傷勢、強勢回歸；身經百戰的張瓈文，續披新北中纖戰袍，盼助球隊奪下隊史首冠。張瓈文表示，今年外援和球隊的磨合情況很不錯，也很期待新的賽季趕快展開，能和隊友一起享受這個舞台。而以東山高中為主體的義力營造隊，隊長江昀庭說，很期待和學妹初次配合登上企排舞台，期許自己能帶動場上氣氛，打出實力，而台電女排許菀芸說，多位主力球員都在國家隊集訓，企排賽季展開後如何加速磨合，將會是球隊課題。

