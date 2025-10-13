全運會台南代表隊授旗 已奪10金10銀12銅

〔記者劉婉君／台南報導〕114年全國運動會將於18日至23日在雲林縣舉行，台南市代表隊今（13）日授旗，共有739位選手及隊職員參加33個競賽種類，其中已有14個種類提前比賽，截至目前為止，南市已奪得10金、 10銀、 12銅。

全運會台南市代表隊授旗儀式，由體育局長陳良乾將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥，期勉選手旗開得勝，在競技場上創造佳績，目標打破去年27金、34銀、38銅總計99面的成績，再創巔峰。吳志祥也為選手發聲，希望相關經費多編一點，有更好的獎金可以激勵選手優秀表現。

請繼續往下閱讀...

南市代表隊在帆船、輕艇及空手道項目，於9月即已率先搶下10金，其中，台南傳統強項帆船，就囊括了7金。另外，空手道女子組個人型選手簡慧萱奪下6連霸，表現同樣亮眼；輕艇女子組選手劉妍廷在靜水競速單人愛斯基摩艇200公尺及500公尺項目中，勇奪雙金，分別創下6連霸、3連霸紀錄。

陳良乾表示，南市後續被視為具有奪牌優勢的競賽種類還有軟式網球、滑輪溜冰、田徑、游泳、跆拳道、舉重、高爾夫、足球等，希望市民一起來支持我們的選手。

114年全運會台南市代表隊授旗，由體育局長陳良乾（前右）將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥（前左）。（記者劉婉君攝）

全運會台南市代表隊共739位選手及隊職員參加33個競賽種類。（記者劉婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法