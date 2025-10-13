羽球》分享小戴的暖心訊息 陳雨菲感性告白：戴資穎成就了我

陳雨菲與戴資穎。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國奧運羽球金牌女將陳雨菲在去年巴黎奧運後一度暫別賽場，談到賽場上的對手戴資穎和安洗瑩時感性地透露，小戴曾經在巴黎奧運後傳訊息關心她，也為她送上祝福，令她相當感動並表示，「是戴資穎成就了我。」

陳雨菲和戴資穎多年來一直在賽場上碰頭，她說：「在安洗瑩之前，有很長一段時間，我的目標是戴資穎。作為對手來看，戴資穎的球商高、能力強、技術是完美的，可以說她的打法自成一派，獨一無二，知道在關鍵分時如何處理。」

陳雨菲提到，那段時間，戴資穎是她訓練的動力，「一開始，總是很難贏她，後來才慢慢能突破一次兩次，直到東京奧運會，我們在決賽相遇，我們都拼盡了全力，最後我戰勝了她。」

陳雨菲透露，去年巴黎奧運後，她重新登入社交媒體，發現戴資穎傳了訊息給她，「她說她無法想像我承受了多大的壓力和期望，希望我能卸下重擔，一切都好。她也說不管我未來的決定是什麼，是否會回到賽場都祝福我快樂，健康。」

陳雨菲感性地說：「我沒想過，曾經我最大的對手，最難纏的對手會給我發來這樣信息，我也真的開始明白她對我的意義。如果說，有一個人成就了我，讓我變成今天的陳雨菲，那一定是戴資穎。」

至於在安洗瑩的部分，陳雨菲表示，雙方一直都是惺惺相惜，對方持續突破自我、追求更好的境界，是讓她最欣賞之處，「現在她在已經非常巔峰的情況下，還是不斷的想要去進步，每次與她交手確實都能感到她有新的突破和進步，這是非常可貴的。」

