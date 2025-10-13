自由電子報
體育 棒球 中職

中職》備戰季後賽殊死戰 曾豪駒「獻聲」祝福12強電影《絕勝》

2025/10/13 16:33

12強台灣隊教頭曾豪駒透過影片祝福電影《絕勝》。（瀚草文創提供）12強台灣隊教頭曾豪駒透過影片祝福電影《絕勝》。（瀚草文創提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕受去年12強賽台灣隊奪冠啟發而創作的棒球電影《絕勝》，今天在台北大巨蛋舉行開拍記者會，也宣布由王識賢飾演台灣隊總教練曾豪駒，而曾豪駒因在高雄準備今晚樂天桃猿和統一獅的季後挑戰賽殊死戰，只能透過影片獻聲祝福，還爆料說：「我先偷偷說，劇本我有看過，真的滿好看的！」

台灣隊在去年底12強賽奪冠後，不但引起全台棒球熱潮，還將拍攝成電影《絕勝》，由威剛科技、威龍文創、台灣運彩、瀚草文創與英雄旅程股份有限公司共同投資，預訂明年暑假上映，今天則舉行開拍記者會，中職會長蔡其昌也出席將台灣隊球衣授予主創團隊，象徵將奪冠重任交付他們，讓飾演教頭的王識賢笑稱：「壓力好大！但我要像曾豪駒總教練一樣，一定全力以赴！」

曾豪駒身為12強賽冠軍教頭，也要領軍台灣隊出征明年3月經典賽，但他因擔任樂天桃猿首席兼打擊教練，目前正值季後挑戰賽的關鍵時刻，因此未能出席，但他表示，得知由金鐘影帝王識賢飾演自己時，感到非常榮幸與興奮，「我除了是他的影迷，也是他體專的學弟。為了《絕勝》的拍攝，我們已經碰過面，聊了從接下12強任務、籌組球隊到最終奪冠的心路歷程。」最後曾總也呼籲：「請繼續支持棒球，也支持《絕勝》這部電影，我們球場見！」

只是台灣隊長陳傑憲的角色由誰來扮演，目前則尚未公布，也頗受外界好奇，而陳傑憲同時身為獅隊隊長，目前他也在高雄澄清湖球場為今晚的殊死戰備戰，昨他因手掌不適提前退場，今確定擔任先發第3棒左外野手。

中職會長蔡其昌（中）將台灣隊球衣授予主創團隊。（瀚草文創提供）中職會長蔡其昌（中）將台灣隊球衣授予主創團隊。（瀚草文創提供）

