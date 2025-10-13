自由電子報
體育 棒球

經典賽》備戰明年經典賽 11月赴日情蒐、12月公布集訓名單

2025/10/13 17:11

中職會長蔡其昌（中）。（瀚草文創提供）中職會長蔡其昌（中）。（瀚草文創提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台灣隊在去年底世界12強賽奪冠、今年2月確定搶下經典賽門票後，接下來的國際賽重頭戲第6屆經典賽將在明年3月登場，中職會長蔡其昌今出席根據12強賽創作的棒球電影《絕勝》記者會時，談到目前經典賽的準備進度，包括11月將派情蒐團隊赴日本蒐集日、韓國家隊情報，12月則將公布台灣隊的集訓名單。

在今年8月底的經典賽選訓會議上，已敲定明年3月經典賽的完整教練團名單，基本上就是維持12強賽、經典賽資格賽的教練團班底，總教練曾豪駒當時就表示，在選訓會議已討論出初步80人大名單，接下來會持續觀察每位選手，12月會再有精細名單。由於目前正值中職季後賽，曾豪駒所屬的樂天桃猿今晚將和統一獅進行季後挑戰賽殊死戰，勝者將進入18日開打的台灣大賽、和中信兄弟交手。

蔡其昌今指出，等到台灣大賽結束後，會開始評估國內選手的狀況，而他也會在這兩個月邀請旅外球員餐敘。若台灣大賽打滿7戰，將於10月26日結束，而「侍JAPAN系列賽2025日本對韓國」日韓交流賽則訂11月15、16日在東京巨蛋舉行，屆時經典賽台灣隊的情蒐團隊也會前往蒐集資料。

經典賽台灣隊在12月敲定集訓名單後，預計明年1月中前往左營國訓中心集訓，2月農曆年後再移師台北大巨蛋，而2月底也會安排兩場和日職球隊的交流賽，為經典賽備戰。

