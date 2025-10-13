自由電子報
MLB》洋基曾派球探觀察！ 巨人重砲岡本和真有望挑戰大聯盟

2025/10/13 19:04

岡本和真。（資料照）岡本和真。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕東京讀賣巨人主砲岡本和真，在球隊遭到淘汰後，有望於休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，據傳大聯盟洋基、光芒與小熊都曾派人觀察過他，且紐約另一支豪門球團大都會也是有望競爭的球隊之一。

岡本和真在去年跟球團談薪後簽下推定5.4億日圓的合約，成為隊史第6位5億男，他也首度在記者會上透露挑戰最高殿堂美國職棒大聯盟的意願。本季岡本和真受到左手肘韌帶傷勢影響，在69場的出賽繳出3成27打擊率，15轟的優質表現。

日媒提到，考量到岡本和真多年來的貢獻，巨人球團預期會支持他挑戰大聯盟的夢想。過去巨人球團隊史僅有2人透過入札制度挑戰大聯盟，分別是2019年的山口俊與2020年的菅野智之，不過菅野智之並未成功旅美，而是在取得海外自由球員資格後，於今年成功踏上大聯盟殿堂。

岡本和真要到明年才能正式取得海外自由球員資格，根據日媒《Sponichi Annex》報導，岡本和真的經紀人波拉斯（Scott Boras）指出，「有許多球隊需要一壘手，所以岡本和真絕對有機會。」本季包含洋基、小熊、光芒在內的球隊都有派出球探觀察岡本的狀況，此外也有美國媒體認為，有鑑於阿隆索（Pete Alonso）可能離開大都會，岡本和真有機會成為替代選項。

