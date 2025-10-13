PLG》強調洋基工程會「認真玩下去」 錢韋成透露補強計畫

洋基工程球團總經理錢韋成。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG新軍洋基工程籃球隊今舉辦成軍記者會，由於成軍時間較倉促，有不少質疑聲浪，今在記者會上從領隊到總經理都強調，球團會長期經營，為台灣籃球奉獻心力。

洋基工程籃球隊領隊由洋基工程股份有限公司董事長劉士源出任，他今在宣傳影片中指出，今年是洋基工程成立45週年，在企業邁入新的里程碑之際，將透過籃球展開下一個五年的承諾，在致詞時也強調，「我們是帶著決心，帶著勝利的渴望而來，洋基工程籃球隊會長期在球場上陪伴大家，洋基工程願意為台灣籃球的發展奉獻心力。」

總經理錢韋成受訪時也表示，球隊一定會「認真玩」，指出董事長劉士源對球隊未來規劃很有想法，上述發言絕對不是場面話，「請球迷不要擔心，我們會用力、努力玩下去。」

另外，洋基工程今公布球員陣容，包括新科狀元葉惟捷、張鎮衙、高偉綸、徐小龍、江加樂、莊朝勝、陳昱瑞、呂冠霆、林郅為、外籍生馬克斯、阿拉薩以及洋將庫薩斯、賈科比。

針對目前球隊還有一位洋將空缺，錢韋成表示，計畫補強小洋將，由於陣容後衛群徐小龍、江加樂、莊朝勝都偏年輕，希望能找有資歷的後衛助陣，也能傳承經驗，帶領年輕後衛成長，至於外傳的辛特力和戴維斯等熟面孔，錢韋成不諱言，辛特力能為票房加分，但更重要的是戰力考量，因此還在評估中，「不排除，持續密切聯繫。」

至於本土戰力是否還有新血，錢韋成表示，目前市場上的即戰力不多，也希望球員加盟能有一定的上場時間，「我們也不希望浪費他的時間，希望來是打得到球的，不要為了補人而補人。」

