足球》亞洲盃資格賽明對泰國背水一戰 隊長陳柏良喊話：全力搶勝

左起為泰國隊教練石井正忠、球員波伊菲邁（Teerasak Poeiphimai）、台灣隊長陳柏良和台灣隊教練黃哲明。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027亞洲盃足球資格賽明天晚間6點半在台北田徑場點燃戰火，台灣隊在主場迎戰泰國，一定要贏球才能保住晉級亞洲盃會內賽的機會，隊長陳柏良也喊話要全力搶勝。

2027年亞足聯亞洲盃資格賽最終輪，是由世界盃暨亞洲盃資格賽第二輪3-4名的隊伍及附加賽晉級隊伍，進行6組踢主客雙循環，僅有各組第1才能獲得會內最終門票。台灣男足與泰國（第一檔次）、土庫曼（第二檔次）、斯里蘭卡（第四檔次）被分在D組。

請繼續往下閱讀...

因各組只取第一名晉級，而在與泰國進行二連戰以前，台灣男足分別不敵土庫曼及斯里蘭卡，已經吞下2敗。9日在客場的交鋒，台灣男足下半場擋不住泰國攻勢，以0：2不敵對手。雖已吞下3敗，但並非沒有晉級希望，唯一方式，就是後續3場全勝，搶下9分積分，另外3隊2和、1敗，積分全都是8分，台灣男足就能以小組第一取得亞洲盃會內賽門票。

對於球隊吞下連敗後狀況，陳柏良表示，前一場落敗其實有些難過，「前一場對泰國上半場有完成設定目標，比賽結束之後，我們有做很多檢討，接下來我們一定全力搶勝，希望能踢出自己的風格，球隊每個人都有一顆想贏的心，也希望有更多球迷朋友進場加油。」

37歲的陳柏良為國家隊常客，他表示，能到這歲數還在國家隊很不容易，「能繼續堅持是因為我很熱愛足球，我也不想輕易放棄，想試試看能做到什麼樣的地步。」提到自己在國家隊的任務，除了贏球，他也希望盡可能幫助年輕球員成長。

明日在主場的戰役至關重要，想要續命，保留晉級希望，就要在主場先打敗泰國，接續面對11月18日客場挑戰土庫曼，2026年3月31日最後一場主場迎戰斯里蘭卡，以此爭奪亞洲盃會內賽門票。

台灣隊長陳柏良（左）和台灣隊教練黃哲明。（記者粘藐云攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法