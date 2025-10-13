PLG》「夜王」VS.「葉王」？葉惟捷談新綽號：滿特別的

葉惟捷。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG新軍洋基工程籃球隊今舉辦成軍記者會，隊史首位狀元葉惟捷表示，希望以平常心面對新賽季，但也會努力爭取新人王。

196公分的前鋒葉惟捷畢業自南山高中，上季效力NCAA一級阿拉巴馬農工大學，今年旅美返台投入選秀，獲新軍洋基工程指名，對於球隊集訓至今約1個月的狀況，他表示，「目前還在磨合，球隊氣氛也很不錯，我們私底下也都會討論練球的狀況，我也會向有職業經驗的學長（張）鎮衙、（陳）昱瑞請教。」

對於即將到來的新人球季，葉惟捷表示，希望得分手段與命中率能更加穩定，「防守端和籃板也要帶給球隊幫助、穩紮穩打。」他不諱言，新人王是每位菜鳥的目標，自己也會全力爭取。

PLG上季爐主鋼鐵人全年僅拿下2勝，洋基工程8月才成軍，對於是否會擔心球隊戰績，葉惟捷表示，「我還是對球隊有信心，最起碼該有的態度要拿出來，打出精彩的比賽。」

洋基工程社群今以「葉王」稱呼葉惟捷，呼應PLG一哥盧峻翔「夜王」稱號，對於被叫「葉王」，葉惟捷表示，「滿特別的，打球到現在沒有人這樣叫過我，我知道另外一個「夜王」是學長盧峻翔，既然我跟他現在是對手，上了場就是全力以赴，毫無保留。」

