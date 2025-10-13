中職》「從活蛆變奇蹟」 樂天桃猿史上最狂逆轉後挑戰王者兄弟

樂天桃猿獲勝奪下台灣大賽門票。（記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿季後挑戰賽G4在9局上半落後3分的情況下，靠著40歲「老鬼」林智平對統一獅終結者陳韻文敲出追平3分砲，再靠當家強打林立敲出致勝安以4：3逆轉地主統一獅晉級台灣大賽，完成中職挑戰賽史上首見的0勝2敗奇蹟逆轉秀。回顧本季樂天遇見的諸多難題，此次的勝利更是展現桃猿男兒們的堅強韌性。

今年球季樂天桃猿兩度爆發食安風暴，4月被爆料以熱炒店外燴供餐代替專職廚師，球隊伙食過於油膩，甚至還在食物中發現塑膠片，完全不符合運動員的飲食需求，想不到該問題在8月2日再度爆發，此次還更誇張，當日午餐的鱸魚豆腐竟出現「蒼蠅、活蛆」，導致球員們被嘲笑是「窮養」、球團也被揶揄是「客家建隊」。

除了食安有問題外，球團高層更迭也相當頻繁，原任領隊川田喜則在5月2日卸任，改由台灣樂天棒球隊股份有限公司副董事長暨執行長牧野幸輝接替，在季後挑戰賽前，甚至原球團處處長沈鈺傑也卸任，轉任球團顧問，改由現任營業本部長礒江厚綺接替，同時還把二軍訓練基地從嘉義搬回桃園。

儘管在本季遭遇如此多的變動，但樂天桃猿的球員們依舊展現十足韌性，陣中老大哥林泓育昨天賽後就叮嚀學弟「吃好一點」，並坦言：「不管怎樣都還是要比賽，打進台灣大賽也還有最多7場，輸就輸、贏就贏。我是跟大家說，我的想法就是我們就來玩的，大家前一晚好好休息，今天相約來這裡玩，上場就盡量去掌握贏球契機，但輕鬆一點。」如今抱著挑戰者心態的他們在擊敗上半季冠軍統一獅後，將向年度第一的兄弟發起挑戰，尋求睽違6年的台灣大賽冠軍。

