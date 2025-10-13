自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「從活蛆變奇蹟」 樂天桃猿史上最狂逆轉後挑戰王者兄弟

2025/10/13 22:33

樂天桃猿獲勝奪下台灣大賽門票。（記者李惠洲攝）樂天桃猿獲勝奪下台灣大賽門票。（記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿季後挑戰賽G4在9局上半落後3分的情況下，靠著40歲「老鬼」林智平對統一獅終結者陳韻文敲出追平3分砲，再靠當家強打林立敲出致勝安以4：3逆轉地主統一獅晉級台灣大賽，完成中職挑戰賽史上首見的0勝2敗奇蹟逆轉秀。回顧本季樂天遇見的諸多難題，此次的勝利更是展現桃猿男兒們的堅強韌性。

今年球季樂天桃猿兩度爆發食安風暴，4月被爆料以熱炒店外燴供餐代替專職廚師，球隊伙食過於油膩，甚至還在食物中發現塑膠片，完全不符合運動員的飲食需求，想不到該問題在8月2日再度爆發，此次還更誇張，當日午餐的鱸魚豆腐竟出現「蒼蠅、活蛆」，導致球員們被嘲笑是「窮養」、球團也被揶揄是「客家建隊」。

除了食安有問題外，球團高層更迭也相當頻繁，原任領隊川田喜則在5月2日卸任，改由台灣樂天棒球隊股份有限公司副董事長暨執行長牧野幸輝接替，在季後挑戰賽前，甚至原球團處處長沈鈺傑也卸任，轉任球團顧問，改由現任營業本部長礒江厚綺接替，同時還把二軍訓練基地從嘉義搬回桃園。

儘管在本季遭遇如此多的變動，但樂天桃猿的球員們依舊展現十足韌性，陣中老大哥林泓育昨天賽後就叮嚀學弟「吃好一點」，並坦言：「不管怎樣都還是要比賽，打進台灣大賽也還有最多7場，輸就輸、贏就贏。我是跟大家說，我的想法就是我們就來玩的，大家前一晚好好休息，今天相約來這裡玩，上場就盡量去掌握贏球契機，但輕鬆一點。」如今抱著挑戰者心態的他們在擊敗上半季冠軍統一獅後，將向年度第一的兄弟發起挑戰，尋求睽違6年的台灣大賽冠軍。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中