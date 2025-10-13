自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

全運會自由車》史上最難公路賽！男女僅8位完賽

2025/10/13 19:30

馮俊凱（中）。（全運會提供）馮俊凱（中）。（全運會提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕114年全運會自由車個人公路賽項目，馮俊凱在超長爬坡發威，以個人單飛進站之姿，在暌違四年之後，贏得生涯第七面全運會公路賽金牌，而台中市黃暐程和台北市李廷威分居2、3兩席。

女子組則由高雄市邱聖芯完成三連霸，台中市隊程詩軒和許書瑋陸續進站，成為銀、銅兩面獎牌的得主。男子組海拔總爬升超過3,500公尺，女子組海拔總爬升2,800公尺，難度之高，男女子組各僅有8位選手完賽，男子組完賽率僅9%，被喻為史上難度最高的全運會公路賽。

本日男子組戰況激烈，全長142公里，自斗六南聖宮出發，終點於古坑雲嶺之丘，開賽15公里左右的關鍵爬坡，台北市隊彭源堂在下坡段開了第一槍突圍號角，隊友杜志濠也在下坡路段加速，形成8人領先小組，一直穩先領先主集團約1分多的秒差，在第二次即將抵達關鍵爬坡段，宜蘭隊何彥誼則開始加速想要將領先集團瘦身，此時領先集團僅剩臺中市隊馮俊凱、許仕儒，杜志濠和宜蘭縣隊何彥誼，而許仕儒也在階段性任務完成後，退回主集團，由3人領先集團正式進入最後50公里，而馮俊凱也開始嘗試大膽的突圍，在賽段進入最後45公里的時候，成功單飛，最大秒差一度來到3分53秒，最後馮俊凱以4小時21分40秒單飛進站封王，在睽違4年之後，拿下生涯第七面全運會男子公路賽金牌。

馮俊凱賽後表示，今天的比賽就是一場單日賽，在國際賽事的豐富經驗讓他的應變能力以及對競爭對手的觀察能力都在這場賽事中幫助很大，當然阿凱在賽前不下十次來到雲林備戰訓練，最終選擇突圍的攻擊點，也是事先做好評估和規劃的位置。同時他也對同隊隊友表示感謝，更對年輕學弟黃暐程給出讚賞，賽前訓練時就有發現暐程的狀態很好，暐程也在最後10公里做出突圍，再次撕裂領先集團，最終落後阿凱1分22秒拿下銀牌。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中