季後挑戰賽》林岱安滿壘敲安！獅隊殊死戰先馳得點

林岱安。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一獅和樂天桃猿戰到最後一場，雙方前4局陷入0:0僵局，獅隊5局攻佔滿壘，靠著林岱安適時安打取得領先，5局打完2:0領先樂天。

樂天桃猿前5局守備美技連連，首局左外野手陳晨威沒收陳傑憲平飛球，陳傑憲展現風度，朝對方比了「讚」的手勢。

樂天2局上首位打者梁家榮擊出游擊滾地球，有安全上壘的空間，但樂天教練團並未提出挑戰，該半局宋嘉翔、李勛傑連續安打，但沒能得分。3局上，陳晨威的中外野平飛球，被林佳緯美技接殺，重播輔助判決維持原判，林佳緯一度倒地，驚動教練與防護員，幸虧無礙。

4局上，首位打者林泓育敲出二壘打，樂天再次攻上得點圈，胡智爲製造界外飛球和連續2次滾地球，化解危機。

波賽樂前3局靠著隊友守備幫忙，帳面上僅被敲1安打。4局下，首位打者邱智呈敲安，陳傑憲擊出游擊滾地球，余德龍並未掌握，眼見差點失誤，球卻正好被二壘手林子偉接起，自行踩二壘並製造雙殺，獅隊攻勢瓦解大半。

5局下，今先發的陳鏞基擊出個人單場第2支安打，潘傑楷補上二壘打，獅隊無人出局二三壘有人。許哲晏被內角球削到衣角，獅隊攻佔滿壘，林岱安接著敲安，突破平手僵局。

樂天換投為王志煊，首打席砸到林泓弦，獅隊又拿下1分。該半局在林佳緯飛球出局，和邱智呈滾地球讓林子偉自行策動雙殺之下化解，但獅隊先馳得點。

胡智爲。（記者李惠洲攝）

陳晨威美技守備。（記者李惠洲攝）

陳鏞基敲安。（記者李惠洲攝）

潘傑楷二壘安打。（記者李惠洲攝）

許哲晏觸身球。（記者李惠洲攝）

