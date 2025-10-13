自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

季後挑戰賽》林岱安滿壘敲安！獅隊殊死戰先馳得點

2025/10/13 20:01

林岱安。（記者李惠洲攝）林岱安。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一獅和樂天桃猿戰到最後一場，雙方前4局陷入0:0僵局，獅隊5局攻佔滿壘，靠著林岱安適時安打取得領先，5局打完2:0領先樂天。

樂天桃猿前5局守備美技連連，首局左外野手陳晨威沒收陳傑憲平飛球，陳傑憲展現風度，朝對方比了「讚」的手勢。

樂天2局上首位打者梁家榮擊出游擊滾地球，有安全上壘的空間，但樂天教練團並未提出挑戰，該半局宋嘉翔、李勛傑連續安打，但沒能得分。3局上，陳晨威的中外野平飛球，被林佳緯美技接殺，重播輔助判決維持原判，林佳緯一度倒地，驚動教練與防護員，幸虧無礙。

4局上，首位打者林泓育敲出二壘打，樂天再次攻上得點圈，胡智爲製造界外飛球和連續2次滾地球，化解危機。

波賽樂前3局靠著隊友守備幫忙，帳面上僅被敲1安打。4局下，首位打者邱智呈敲安，陳傑憲擊出游擊滾地球，余德龍並未掌握，眼見差點失誤，球卻正好被二壘手林子偉接起，自行踩二壘並製造雙殺，獅隊攻勢瓦解大半。

5局下，今先發的陳鏞基擊出個人單場第2支安打，潘傑楷補上二壘打，獅隊無人出局二三壘有人。許哲晏被內角球削到衣角，獅隊攻佔滿壘，林岱安接著敲安，突破平手僵局。

樂天換投為王志煊，首打席砸到林泓弦，獅隊又拿下1分。該半局在林佳緯飛球出局，和邱智呈滾地球讓林子偉自行策動雙殺之下化解，但獅隊先馳得點。

胡智爲。（記者李惠洲攝）胡智爲。（記者李惠洲攝）

陳晨威美技守備。（記者李惠洲攝）陳晨威美技守備。（記者李惠洲攝）

陳鏞基敲安。（記者李惠洲攝）陳鏞基敲安。（記者李惠洲攝）

潘傑楷二壘安打。（記者李惠洲攝）潘傑楷二壘安打。（記者李惠洲攝）

許哲晏觸身球。（記者李惠洲攝）許哲晏觸身球。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中