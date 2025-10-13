高球》公雞帶小雞邀請賽明登場 85歲名將謝敏男再披戰袍

謝敏男（右二）從2002創辦公雞帶小雞邀請賽，迄今已邁入第 24個年頭。（謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽，即將於10月14日（週二）至15日（週三）在新北縣淡水區的大屯高爾夫球場舉行，將有長春、超級長春與業餘青少年共124位選手，參與這場別具傳承意義的TSPGA高球賽事。

2002年，當時62歲的謝敏男創辦「謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽」，首創由長春職業選手與業餘青少年球員同場競技，讓小選手們透過這難得的機會，觀摩學習沙場老將們在賽場上的打法、策略與禮儀，從中成長茁壯。公雞帶小雞之名，道出這場賽事以傳承為目的的本質。

2025年，已經高齡85歲的謝敏男永不言老，依舊征戰賽場。而他一手創立的這場賽事，也持續邁入第24個年頭。年事漸高的公雞們仍然熱情充沛與戰力十足，繼續帶領著新一批的小雞們，朝著高爾夫之路昂首前進。

謝敏男表示，他從十多歲開始打高爾夫球，一路上受到很多貴人的幫忙、照顧與鼓勵，讓他得以在高壇小有成就。在行有餘力之後，他希望能夠做些回饋，幫忙台灣下一代的青少年選手。這場賽事能讓青少年有機會與職業選手同組，從中學習成長。雖然可能會有點緊張，但更能讓他們從中訓練比賽中的抗壓、策略與態度，絕對會有幫助。

的確，從2002年首屆公雞帶小雞邀請賽舉辦迄今，廿多年來已經有不少小雞長成雄壯威武的公雞（或母雞），在職業賽場上大放異彩。包括程思嘉、盧昕妤、張雅淳、沈威成、陳裔東、以及美巡冠軍選手俞俊安等，都曾是跟在公雞後頭努力學習的小雞。

2025謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽由謝敏男高爾夫基金會、台灣長春職業高爾夫協會主辦，富邦金控、富順纖維工業股份有限公司與大屯高爾夫球場協辦，總獎金120萬元。另外，四個三桿洞都設有一桿進洞獎10萬元，贊助商包括大屯董事長麥勝剛的淡水一信（第11洞）、大屯球場董事長吳萬得的萬企建設（第17洞）、謝敏男老師的龍榮實業（第4洞）、以及宏惟有限公司總經理江振宏（第4洞）與利晉工程（第5洞），頒給該洞首位打出一桿進洞的職業選手（含超長）。

而代理Metal Factory神之鋼、Basieus王者之劍、Takumi Japan與SUSAS等日本球具精品的上海霖齊貿易，更大方贊助冠軍附獎與摸彩獎項，包括長春、超長與青少年冠軍，都能額外獲得量身訂製的Metal Factory A+混種桿搭配Basieus王者之劍桿身一支；另提供Metal Factory A+量身訂製開球木桿與球道木桿各三支，做為賽後摸彩獎品。此外，這場賽事更是首開台灣高爾夫巡迴賽之先例，由鼎佶職人專業技師George駕駛工坊車進駐球場，提供更換握把與球桿調整維修的服務，為參賽選手們解決球具上的任何疑難雜症。在今天（10/13）練習日，獲得了眾多參賽選手的熱烈迴響，紛紛上門更換握把或尋求球具上的建議。

124名參賽選手中，包括一般長春組54人、超級長春組52人、業餘青少年組18人。在長春組部分，今年已經狂奪三勝的超級強將連騼森，將前來尋求衛冕。而曾經四度奪冠（2012、2020、2022、2023）的長春名將汪德昌，也來競逐個人在這場賽事的第五冠。其餘包括呂文德52、許孟男、林吉祥、陳元車、蔡啟煌、葉偉志、翁永田、陳志忠、徐國雄等，也都是冠軍熱門人選。

超級長春組部分，今年已經拿下一勝的陳滄德，將前來尋求衛冕。他連冠之路的最大敵手，包括今年兩勝的鍾春興、一勝的張宏達、以及曾在公雞帶小雞邀請賽寫下六連霸偉業的陳志明。而東道主謝敏男當然也會參賽，對於大屯球場知之甚詳的他，前不久曾在此打出72桿成績，實力仍不容小覷。

明天（10/14）第一回合採第1、10洞雙邊開球，第1組06：30開球，最後一組09：00開球。

2025謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽，即將於10月14日（週二）至15日（週三）登場。（謝敏男高爾夫基金會公雞帶小雞邀請賽提供）

