季後挑戰賽》樂天淘汰邊緣奇蹟大逆轉！闖台灣大賽對決中信兄弟

樂天成為史上第一支季後挑戰賽0勝2敗後晉級台灣大賽的球隊。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕季後挑戰賽最後一場，被逼至牆角的統一獅隊，原本胡智爲6局無失分好投，和林岱安兩支安打都帶有打點之下，帶著3分領先進入9局，卻被林智平擊出3分打點全壘打追平。延長賽10局上，猿隊隊長林立代打建功，終場4:3逆轉贏球。樂天以0勝2敗但3連勝之姿，闖進台灣大賽對決中信兄弟。

雙方前4局都沒能從對方手中拿分數，5局下，陳鏞基從樂天先發投手波賽樂手中，擊出個人單場第2支安打，潘傑楷補上二壘打，獅隊無人出局二三壘有人，許哲晏被內角球削到衣角，獅隊攻佔滿壘，林岱安接著敲安，突破平手僵局。

林岱安單場雙安2打點。（記者李惠洲攝）

猿隊換上王志煊，首打席觸身球打中林泓弦，獅隊再添1分。不過，該半局在林子偉策動雙殺之下結束，獅隊則是拿下2分。

胡智爲連同先發2場與後援7場，本季面對猿隊22局、對戰防禦率0.82。今雙方殊死戰，胡智爲先發投出亮眼表現，先發6局僅被擊出4安打、無失分，保送和三振都掛零。

胡智爲6局無失分好投無關勝敗。（記者李惠洲攝）

7局下，猿隊朱承洋保送首位打者潘傑楷，許哲晏短打後，林岱安再次適時安打，單場雙安、2打點。

胡智爲退場後，獅隊高塩將樹中繼2局無失分，9局上陳韻文登板，首位打者梁家榮敲安，陳韻文接著三振宋嘉翔，代打何品室融敲安，形成一二壘有人。猿隊林智平代表追平分，一棒擊出左外野3分砲，猿隊宣告追平。

林智平追平三分砲。（記者李惠洲攝）

猿隊9局下推出次戰曾先發的王牌洋投威能帝，一登板就連續三振陳鏞基、潘傑楷和代打的朱迦恩。

威能帝後猿登板。（記者李惠洲攝）

按規章，季後賽無突破僵局制，獅隊10局上推出辛俊昇，遭林泓育安打、梁家榮觸身球，獅隊再換吳承諭，遭代打林立擊出超前分安打，猿隊此役首度超前。

10局下，威能帝續投，獅隊接連兩位代打陳聖平、林子豪都出局，林佳緯敲安，獅隊最後反攻契機，邱智呈滾地球出局，比賽結束。

林立敲出超前安。（記者李惠洲攝）

