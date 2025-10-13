自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》廖振珽貢獻2點勝利 率台灣隊逆轉神秘北韓挺進4強

2025/10/13 22:16

廖振珽包辦2點勝利，率台灣隊逆轉北韓挺進4強。（取自WTT官網）廖振珽包辦2點勝利，率台灣隊逆轉北韓挺進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「山豬」廖振珽今晚在2025年亞洲團體桌球錦標賽男子組8強戰，奮力拿下第1點和第5點，帶領台灣隊以3:2逆轉「神秘軍團」北韓隊，明天4強戰將對決直拍橫打名將黃鎮廷領軍的香港隊。另一場男子組4強戰則由中國隊迎戰日本隊。

去年在亞洲錦標賽獲得男子團體銀牌的台灣隊，上屆奪牌三大主力林昀儒、高承睿和黃彥誠都缺陣，今年改由29歲的廖振珽率領先新生代的郭冠宏、林彥均和張佑安出征。

身為陣中老大哥的廖振珽，今晚率先披掛上陣，以11:3、15:13、12:10擊退去年巴黎奧運獲得混雙銀牌的李正植；剛奪下中國青少年大滿貫賽U19冠軍的16歲小將郭冠宏，在第二點對抗則以2:3（6:11、11:7、5:11、11:9、9:11）不敵去年亞錦賽獲得混雙銅牌的咸有成。

關鍵第三點，世界排名140的林彥均和北韓小將全正范激戰至決勝局，在7:10絕境下化解3個賽末點後，以11:10反超，但隨後也錯過4個賽末點，最終以16:18飲恨。

世界排名68的郭冠宏在退無可退的第四點挺身而出，以11:7、11:8、12:10解決北韓第一單打李正植，扳平戰局。

廖振珽在決勝的第五點和咸有成展開激戰，前4局以8:11、11:5、12:10、3:11不分勝負。決勝局，廖振珽4:1強勢開局，迫使對手喊出暫停，咸有成在重回比賽後一度追到4:3，但廖振珽很快地穩住陣腳，以一波7:0的猛烈攻勢徹底擊潰對手，11:3拿下勝利。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中