桌球》廖振珽貢獻2點勝利 率台灣隊逆轉神秘北韓挺進4強

廖振珽包辦2點勝利，率台灣隊逆轉北韓挺進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「山豬」廖振珽今晚在2025年亞洲團體桌球錦標賽男子組8強戰，奮力拿下第1點和第5點，帶領台灣隊以3:2逆轉「神秘軍團」北韓隊，明天4強戰將對決直拍橫打名將黃鎮廷領軍的香港隊。另一場男子組4強戰則由中國隊迎戰日本隊。

去年在亞洲錦標賽獲得男子團體銀牌的台灣隊，上屆奪牌三大主力林昀儒、高承睿和黃彥誠都缺陣，今年改由29歲的廖振珽率領先新生代的郭冠宏、林彥均和張佑安出征。

身為陣中老大哥的廖振珽，今晚率先披掛上陣，以11:3、15:13、12:10擊退去年巴黎奧運獲得混雙銀牌的李正植；剛奪下中國青少年大滿貫賽U19冠軍的16歲小將郭冠宏，在第二點對抗則以2:3（6:11、11:7、5:11、11:9、9:11）不敵去年亞錦賽獲得混雙銅牌的咸有成。

關鍵第三點，世界排名140的林彥均和北韓小將全正范激戰至決勝局，在7:10絕境下化解3個賽末點後，以11:10反超，但隨後也錯過4個賽末點，最終以16:18飲恨。

世界排名68的郭冠宏在退無可退的第四點挺身而出，以11:7、11:8、12:10解決北韓第一單打李正植，扳平戰局。

廖振珽在決勝的第五點和咸有成展開激戰，前4局以8:11、11:5、12:10、3:11不分勝負。決勝局，廖振珽4:1強勢開局，迫使對手喊出暫停，咸有成在重回比賽後一度追到4:3，但廖振珽很快地穩住陣腳，以一波7:0的猛烈攻勢徹底擊潰對手，11:3拿下勝利。

