網球》謝淑薇想拚洛杉磯奧運獎牌！女雙搭檔以單打好手為主

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣「女雙一姊」謝淑薇本週轉戰WTA500等級寧波女網賽，賽前在臉書發文想再力拚2028洛杉磯奧運，同時爭取女雙獎牌，並透露屆時搭檔選擇將以單打好手為主，引發球迷熱議。

「奧運打完後我在想，要怎麼拿到牌呢？下一屆真的好遠啊，屆時我也不在了吧，但是真的好想要啊，墊茶杯也很好用耶。」謝淑薇去年攜手20歲新星曹家宜征戰巴黎奧運女雙，8強止步未能改寫她2012年倫敦奧運最佳戰績，儘管目前39歲的小薇，屆時2028年洛杉磯奧運已滿42歲，仍渴望再戰五環殿堂，尤其過往世大運、東亞運、亞運都曾站上領獎台，希望退休前集滿國際賽獨缺的奧運獎牌。

「下一屆奧運我還在的話，搭檔的選擇會以單打選手為主，單打排名前一百零五為優先考量；第二順位是單打前兩百二、雙打排名前一百，以此兩項為目前選擇搭檔目標，不考慮終身全職雙打選手（我妹妹除外）。」擁有7座大滿貫女雙冠軍的謝淑薇，被國內球迷譽為「百搭天后」，經驗豐富的她還強調：「我不需要被討好，妳做好妳自己的，我會在與妳攜手的路上，採擷每一個更靠近目標的機會，我與我的團隊，爭取在下一次的奧運擂台，與妳同台競技。」

