體育 網球

網球》搬到全球第2大球場 艾卡拉茲、辛納可望再戰巴黎大師賽

2025/10/14 07:12

網壇「雙巨頭」艾卡拉茲（左）、辛納（右）。（資料照，路透）網壇「雙巨頭」艾卡拉茲（左）、辛納（右）。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇年度第9項ATP千分等級的巴黎大師賽，10月27日至11月2日即將首度移師拉德芳斯競技場，該場館的中央球場在目前全球職業巡迴賽中，僅次於規模最大的美國公開賽亞瑟艾許球場，屆時新世代「雙巨頭」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）都可望參戰。

巴黎大師賽賽事總監皮奧林（Cedric Pioline）為法國地主退役球星，最佳世界男單排名曾達第5，他相信球迷們有機會看到當今男網最頂尖的兩大人氣球星，包括西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納本月底可能在室內硬地賽事出擊，「他們正在爭取年終世界第1，這裡的職業積分1000分將發揮關鍵作用。」

尤其9月底艾卡拉茲在東京奪冠後，已因左腳踝傷勢退出上海大師賽；至於辛納則於上海第3輪嚴重抽筋被迫退賽。皮奧林表示，ATP年終總決賽11月9至16日將在杜靈舉行，至於台維斯決賽11月18至23日波隆那登場，「季末的賽程顯然很忙碌，但我們有信心。」

巴黎大師賽自1986年以來一直在貝西體育館進行，如今移至巴黎西郊的拉德芳斯競技場，這也是法國橄欖球俱樂部Racing 92的主場，皮奧林透露，中央球場將可容納17500人，也是美網之外最大賽場，除了觀眾座位容量增加，新賽場還為球員提供更多空間，「我們決定擴大比賽場地面積，好讓球員們更加舒適。」

