體育 棒球 MLB

美聯冠軍賽》波蘭柯關鍵三分砲！水手3轟痛宰藍鳥 系列賽2連勝

2025/10/14 08:33

水手波蘭柯敲超前三分砲。（美聯社）水手波蘭柯敲超前三分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的美聯冠軍賽第二戰，水手打線今天打擊爆發，單場擊出三發全壘打，包含水手波蘭柯（Jorge Polanco）超前三分砲，幫助水手最後在客場10比3擊敗藍鳥，水手收下2連勝，系列賽取得2比0領先。

水手球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）首局擊出三分砲為球隊先馳得點，藍鳥1局下靠盧克斯（Nathan Lukes）、柯克（Alejandro Kirk）各敲適時安追回2分。2局下盧克斯敲追平安打，雙方戰成3比3平手。

5局上波蘭柯敲超前三分砲，J.P. 克勞佛（J.P. Crawford）6局上敲適時安打追加1分。7局上奈勒（Josh Naylor）再擊出兩分砲，接著J.P. 克勞佛敲高飛犧牲打添加1分。

只休2天就登板先發的水手明星強投吉爾伯特（Logan Gilbert），今先發3局掉3分2局自責。水手隊牛棚用3人，合計6局0失分。

藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）僅投4局失5分吞敗，藍鳥此戰用6名後援投手，只有2人沒有掉分；藍鳥全場有6支安打。如今藍鳥在系列賽陷入0勝2敗的劣勢。

