國聯冠軍賽》道奇公布26人名單 再捨棄領5億的康佛托、只帶2名捕手

2025/10/14 07:52

康佛托。（資料照，路透）康佛托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽今天登場，道奇作客釀酒人。道奇今天公布國聯冠軍賽26人名單，仍沒有帶明星外野手康佛托（Michael Conforto），這輪系列賽只帶2名捕手。

道奇隊的26人名單中有12名投手，包含有三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw），以及26歲右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius），這是他今年首次參與季後賽戰場。

不過，道奇這個系列賽沒有帶大物捕手拉辛（Dalton Rushing），因此道奇在這輪賽事有2名捕手，分別是當家鐵捕史密斯（Will Smith）、羅特維特（Ben Rortvedt）。

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天賽前受訪表示，「我們覺得Will目前的狀況很好，因此不需要額外保護他，準備第三位捕手。至於Ben，我們只是覺得擁有另一名右投手會更有幫助。Ben去年也在世界大賽投過球，他有一些經驗。」

國聯冠軍賽》道奇公布26人名單 再捨棄領5億的康佛托、只帶2名捕手史密斯（右）。（資料照，法新社）

卡斯帕里烏斯本季出賽46場有3場先發，拿到7勝5敗、防禦率4.64，有13次中繼成功、2次救援成功，被打擊率為2成54，每局被上壘率（WHIP）為1.27。

康佛托今年季前以1年1700萬美元（約新台幣5.2億元）加盟道奇，整季表現不理想，出賽138場交出12轟、36分打點，打擊率僅1成99、整體攻擊指數（OPS）0.638都是生涯最差。這是康佛托繼國聯外卡賽、分區賽後，再度無緣季後賽戰場。

國聯冠軍賽G1，釀酒人今推出27歲左投阿許比（Aaron Ashby），預計擔任開局投手角色，對付道奇日本巨星大谷翔平等左打。而道奇今天派出塞揚強投史奈爾（Blake Snell）先發。

卡斯帕里烏斯。（資料照，路透）卡斯帕里烏斯。（資料照，路透）

