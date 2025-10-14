國聯冠軍賽》大谷翔平3BB、佐佐木朗希開劇場 道奇G1險勝釀酒人

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天主投8局狂飆10次三振0失分，雖然23歲日本新人佐佐木朗希在第9局「開劇場」，道奇最後在客場以2比1擊敗釀酒人，道奇在系列賽取得以1比0領先。

前5局打完雙方仍是0比0，道奇打線第6局上靠明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）的陽春砲先馳得點。9局上道奇馬恩西（Max Muncy）保送、E.赫南德茲（Enrique Hernández），大谷翔平獲敬遠，1出局攻占滿壘，貝茲（Mookie Betts）選送擠回1分。

史奈爾。（路透）

史奈爾開賽連續解決6名打者後，雖然在第3局被釀酒人首名打者杜賓（Caleb Durbin）敲安，史奈爾先解決2人，再牽制一壘抓到企圖盜二壘的杜賓，形成另類3上3下。史奈爾從第4局起連續解決12名打者，前8局只讓對手敲1安，讓釀酒人打線形成另類24上24下。

道奇第9局下派出佐佐木朗希後援，1出局後丟保送，釀酒人代打鮑爾斯（Jake Bauers）敲二壘安打後攻占二、三壘，新星喬里奧（Jackson Chourio）敲高飛犧牲打追回1分。佐佐木朗希再丟保送後退場，37歲老將崔南（Blake Treinen）丟保送形成滿壘，他在關鍵時刻三振釀酒人打者圖榮（Brice Turang），幫助道奇守住勝利。

佛里曼開轟。（法新社）

總計史奈爾主投8局用103球，僅被敲1安，狂飆10次三振寫生涯新高。史奈爾在今年季後賽3場先發都摘勝，共投21局賞28次三振，防禦率僅0.86。

道奇日本巨星大谷翔平全場，獲3次保送（包含2次敬遠）。道奇全場有7安，佛里曼2安1打點，包含一發陽春砲，這也是佛里曼今年季後賽首轟。明星捕手史密斯（Will Smith）也有2安。

Blake Treinen strikes out Brice Turang, and the @Dodgers survive in the 9th! #NLCS pic.twitter.com/fU1mdh4Erk — MLB （@MLB） October 14, 2025

佐佐木朗希。（美聯社）

