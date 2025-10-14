自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》還有2年約的教士主帥席爾特突宣布退休 季後第8隊教頭出現空缺

2025/10/14 08:38

席爾特。（資料照，法新社）席爾特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊今年例行賽打出90勝72敗排國家聯盟西區第二，最後在國聯外卡賽不敵小熊，結束賽季。教士隊57歲總教練席爾特（Mike Shildt）與球隊還有2年合約，今天突然宣布退休、並辭去教頭職位。教士隊將尋找新任總教練。

「我懷著沉重但充實的心情，宣布自己將從教士隊總教練一職退休。」席爾特今向《聖地牙哥聯合論壇報》表示，他選擇退休的原因是「棒球賽季的繁重工作，對我的精神、身體和情感造成嚴重負擔。」

席爾特說，「雖然這一路以來我始終以服務他人為重，但現在是時候好好照顧自己，並依照自己的方式離開了。」

席爾特執掌教士隊2年兵符，交出183勝141敗，連兩年都率領教士闖進季後賽，教士去年敗給道奇、止步國聯分區賽。今年則是在國聯外卡賽激戰3場不敵小熊。

教士總管裴勒（AJ Preller）表示，「他對棒球的投入和熱情，將在我們球團留下深刻影響，我們祝福他在下一個人生階段一切順利。」

教士隊成為今年大聯盟第8支出現總教練職位空缺的球隊，前7隊分別是天使、勇士、金鶯、雙城、巨人、國民和洛磯。

