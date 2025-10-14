自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》分區賽不敵水手止步！老虎仍宣布續約教頭、全力留住塞揚王牌史庫柏爾

2025/10/14 09:10

老虎總教練辛奇。（資料照，法新社）老虎總教練辛奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日老虎總管哈里斯（Scott Harris）與總教練辛奇（A.J. Hinch）舉行季後的記者會，會中表示辛奇將繼續成為老虎隊的總教練，並且會全力留住陣中塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）並簽下長約。

老虎在美聯外卡賽擊敗守護者後，與水手在分區系列賽打滿5場，可惜最終不敵對手就此止步，哈里斯在記者會時也坦言，很希望自己今天不要出現在這裡，「我好希望我們現在在多倫多，準備美聯冠軍系列賽的第2戰」。

今年是辛奇在老虎執教的第5個球季，而他也曾在2023年與球團簽下延長合約，球季結束後哈里斯表示，他在季中就與辛奇溝通過，要二度延長他的教練約，雙方也很快達成了協議，而談到合約效期簽了幾年？哈里斯僅回答道：「只要他有意願，我們會想要他在這裡的時間越長越好，我想盡我所能的與他共事久一點。」

此外對於老虎來說，休賽季的重點之一就是想盡辦法留住史庫柏爾，今年季前為避免薪資仲裁，球隊以1年1015萬美元（約3.1億新台幣）續留當時剛拿下塞揚獎的他，而球團為了留住好手，哈里斯直言老闆伊利奇（Chris Ilitch）願意多花銀子，讓這位王牌投手能長期續留在球隊，「我對此並沒有任何擔心。」

史庫柏爾本季再度繳出極具宰制力的表現，連續兩個賽季都出賽31場，195.1局的投球狂飆241次三振，戰績13勝6敗，防禦率僅2.21，連續兩年拿下美聯防禦率王，ERA+也是相當恐怖的187，有機會榮獲塞揚獎二連霸。

史庫柏爾。（資料照，路透）史庫柏爾。（資料照，路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中