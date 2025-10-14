MLB》分區賽不敵水手止步！老虎仍宣布續約教頭、全力留住塞揚王牌史庫柏爾

老虎總教練辛奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日老虎總管哈里斯（Scott Harris）與總教練辛奇（A.J. Hinch）舉行季後的記者會，會中表示辛奇將繼續成為老虎隊的總教練，並且會全力留住陣中塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）並簽下長約。

老虎在美聯外卡賽擊敗守護者後，與水手在分區系列賽打滿5場，可惜最終不敵對手就此止步，哈里斯在記者會時也坦言，很希望自己今天不要出現在這裡，「我好希望我們現在在多倫多，準備美聯冠軍系列賽的第2戰」。

今年是辛奇在老虎執教的第5個球季，而他也曾在2023年與球團簽下延長合約，球季結束後哈里斯表示，他在季中就與辛奇溝通過，要二度延長他的教練約，雙方也很快達成了協議，而談到合約效期簽了幾年？哈里斯僅回答道：「只要他有意願，我們會想要他在這裡的時間越長越好，我想盡我所能的與他共事久一點。」

此外對於老虎來說，休賽季的重點之一就是想盡辦法留住史庫柏爾，今年季前為避免薪資仲裁，球隊以1年1015萬美元（約3.1億新台幣）續留當時剛拿下塞揚獎的他，而球團為了留住好手，哈里斯直言老闆伊利奇（Chris Ilitch）願意多花銀子，讓這位王牌投手能長期續留在球隊，「我對此並沒有任何擔心。」

史庫柏爾本季再度繳出極具宰制力的表現，連續兩個賽季都出賽31場，195.1局的投球狂飆241次三振，戰績13勝6敗，防禦率僅2.21，連續兩年拿下美聯防禦率王，ERA+也是相當恐怖的187，有機會榮獲塞揚獎二連霸。

