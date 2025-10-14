國聯冠軍賽》404英呎深遠飛球竟成另類雙殺 讓道奇中「滿壘計」！

道奇T.赫南德茲在本壘前被封殺。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇今天在第4局上一度1出局攻占滿壘，但這時卻卻出現一個罕見的「另類雙殺」，讓道奇留下滿壘殘壘。

道奇4局上先後靠保送、2支安打，1出局攻占滿壘，道奇強打馬恩西（Max Muncy）擊出中外野深遠飛球，這一球的飛行距離為404英呎（約123.1公尺），但釀酒人中外野手弗里利克（Sal Frelick）在全壘打牆跳起來接球，這顆球先是彈到全壘打牆，弗里利克迅速用手套接球後，裁判當下判定界內球、形成強迫進壘狀況，釀酒人隊回傳本壘封殺、再傳三壘封殺，形成另類的雙殺守備。

釀酒人中外野手弗里利克秀另類美技守備。（路透）



道奇三壘跑者「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）第一時間起跑判斷沒有立即衝本壘，讓他再往本壘衝時被封殺，道奇也錯失先得分的機會。

《Fox Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）在社群媒體X上直呼，這是季後賽史上最瘋狂的PLAY之一，「沒有得分，難以置信。」

ONE OF THE CRAZIEST PLAYS IN PLAYOFF HISTORY!!



Bases loaded fly ball to center almost caught but bounces off the wall. Teoscar Hernandez gets thrown out at home and then they get another force out at 3B to end the inning.



No runs scored. Unbelievable.



pic.twitter.com/Vapif6zkmz — Ben Verlander （@BenVerlander） October 14, 2025

One of the most remarkable double plays you will EVER see #NLCS pic.twitter.com/xokoLsH7Jj — MLB （@MLB） October 14, 2025

