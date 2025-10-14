國聯冠軍賽》仰角45度還不是最高！道奇佛里曼超高全壘打寫特殊紀錄

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍系列賽首戰，道奇靠著明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）的全壘打先馳得點，即便擊球仰角高達45度，但仍不是大聯盟在季後賽史上的最高紀錄。

前5局1分未得的道奇，6局上半迎來第3任投手派翠克（Chad Patrick）的投球，輪到佛里曼打擊時，在滿球數的情況下相中紅中偏低的96英里（約154.5公里）速球，一棒轟出右外野大牆之外，今年季後賽的個人的首轟出爐，擊球初速107.8英里（約173.5公里），距離來到362英尺，在30座大聯盟球場中有21座會形成全壘打。

除此之外，佛里曼的這一轟擊球仰角來到超高的45度，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自從2015年《Statcast》啟用以來，這發全壘打的仰角成為大聯盟季後賽史上並列第2高，同樣達成此條件的球員是紅雀明星捕手康崔拉斯（Willson Contreras），在2017年國聯分區系列賽第2戰中對小熊所擊出。

而季後賽擊球仰角最高的全壘打紀錄，則是2017年由太空人的柯瑞亞（Carlos Correa）所締造，當時在世界大賽第5戰面對道奇摩洛（Brandon Morrow），轟出仰角高達48度的全壘打。

佛里曼。（法新社）

