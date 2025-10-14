自由電子報
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》史奈爾10K好投寫首見紀錄 道奇「開劇場」、他仍信任自家人

2025/10/14 11:35

道奇塞揚左投史奈爾。（法新社）道奇塞揚左投史奈爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7戰4勝制的國聯冠軍賽，道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天主投8局狂飆10次三振0失分，幫助道奇在客場以2比1擊敗釀酒人，系列賽拔得頭籌。史奈爾在今年季後賽3場比賽，防禦率僅0.86。

史奈爾開賽連續解決6名打者後，第3局被釀酒人首名打者杜賓（Caleb Durbin）敲安，史奈爾連續解決2人，再牽制一壘抓到企圖盜二壘的杜賓，形成另類3上3下。史奈爾從第4局起連續解決12名打者，前8局只讓對手敲1安，讓釀酒人打線形成另類24上24下。

總計史奈爾主投8局用103球，僅被敲1安、沒有保送，狂飆10次三振寫生涯新高。史奈爾在今年季後賽3場先發都摘勝，共投21局賞28次三振，防禦率僅0.86。

據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體X指出，史奈爾成為大聯盟季後賽史上第一位投滿8局以上的情況下，單場至少10K、被敲1安以內、且沒有保送的投手。

道奇塞揚左投史奈爾。（路透）道奇塞揚左投史奈爾。（路透）

雖然道奇佐佐木朗希第9局登板關門「開劇場」，後援0.2局失掉1分。37歲老將崔南（Blake Treinen）接替登板，一上場丟保送形成滿壘，但崔南在關鍵時刻三振釀酒人打者圖榮（Brice Turang），幫助道奇守住勝利。

史奈爾接受賽後接受場邊採訪時說，「我信任朗希，也信任Blake，我們只需要更積極地攻擊好球帶。太多保送了，只被敲1安。所以就是要投進好球帶，但那群人會找到方法，他們真的很棒。」

