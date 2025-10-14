全運會雲林代表授旗 金牌獎金加碼估奪21金

全運會雲林縣霹靂舞代表隊預估可奪3金。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕114全國運動會在雲林10月18日至23日登場，雲林代表隊今（14）日授旗，有選手448人、隊職員194人，共參加28項，本屆雲林縣睽違20年承辦，縣府特別提高金牌獎勵金為35萬元，預估奪21面金牌。

今天授旗由縣長張麗善將縣旗交給選手代表鄭竹玲，期勉選手旗開得勝，為雲林爭取佳績。張麗善表示，感謝所有教練、教練在這段時間付出很多時間、精力、體力訓練，共同目標是為雲林爭光，把獎牌留在雲林，上屆全運會雲林奪3金12銀10銅，這一屆目標是21金。

張麗善說，為鼓勵選手，縣府除在培訓期間祭出營養金、鼓勵金，也提高選手、教練表現績優獎勵金，其中金牌獎金由30萬提高為35萬，且選手、教練都有。

縣府指出，114全運會雲林代表隊職員及選手共有642人，包括田徑、跆拳道、角力、武術、霹靂舞、舉重、羽球、軟網都有奪金希望。

張麗善表示，雲林睽違20年承辦全運會，開幕典禮表演非常精彩，縣民大大小小動員起來，包括雲林武術、社區媽媽土風舞，群獅、夜光龍等，歡迎全國民眾共襄盛舉。

全運會雲林縣羽球代表隊預估可奪4金。（記者黃淑莉攝）

全運會雲林縣代表隊授旗。（記者黃淑莉攝）

全運會雲林縣代表隊授旗（記者黃淑莉攝）

全運會雲林縣代表隊授旗，縣長張麗善將縣旗交給選手代表鄭竹林。（記者黃淑莉攝）

